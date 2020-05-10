تراجع حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا بسبب كورونا

تراجع التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بنسبة 29.6% لتسجل نحو 906.308 مليون دولار في مقابل 1.287 مليار دولار خلال الفترة ذاتها عام 2019 ، كما تراجعت خلال فبراير فقط بنسبة 43.3% لتبلغ 369.889 مليون دولار في مقابل 652.218 مليون دولار.





وتستحوذ امريكا على 5.6% من إجمالي قيمة التجارة الخارجية المصرية خلال أول شهرين من العام الجاري، ليصب ا لميزان التجاري في صالح أمريكا بنحو 403.588 مليون دولار.





واستحوذت الولايات المتحدة الأمريكية على 4.7% من قيمة الصادرات المصرية خلال يناير وفبراير الماضيين، حيث بلغت قيمة وارداتها من مصر نحو 251.360 مليون دولار في مقابل 326.756 مليون دولار خلال نفس الشهرين من 2019 بتراجع قدره 23.1%، حيث تراجعت في فبراير بنحو 39% لتسجل 118.144 مليون دولار في مقابل 193.981 مليون دولار





وتمثلت أهم الصادرات المصرية للسوق الأمريكي خلال يناير وفبراير 2020 في الملابس الجاهزة ، وتوابعها من غير المصنرات بقيمة 94.462 مليون دولار في مقابل 95.096 مليون دولار بتراجع 0.7%، تليها ملابس وتوابعها من مصنرات بقيمة 49.496 مليون دولار في مقابل 60.828 مليون دولار بتراجع 18.6%.





فيما ارتفعت صادرات مصر من السجاد وأغطية أرضيات أخر من مواد نسيجية لأمريكا لنحو 28.376 مليون دولار خلال أول شهرين من العام الجاري في مقابل 22.704 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي بنمو 25%، وزجاج ومصنوعاته لنحو 12.848 مليون دولار مقابل 3.898 مليون دولار بنمو 229.6% ، بينما تراجعت من أسمدة لنحو 10.276 مليون دولار مقابل 12.79 مليون دولار بانخفاض 19.7%.





كما استحوذت الولايات المتحدة الأمريكية على 6.1% من قيمة الواردات المصرية خلال يناير وفبراير 2020، حيث بلغت قيمة صادراتها لمصر نحو 654.948 مليون دولار في مقابل 959.906 مليون دولار خلال نفس الشهرين من العام الماضي بتراجع قدره 31.8%، حيث انخفضت في فبراير بنسبة 45% لتبلغ 251.745 مليون دولار مقابل 458.237 مليون دولار.





وتمثلت أهم الواردات المصرية من أمريكا خلال أول شهرين من العام الجاري في حبوب وأثمار زيتية ونباتات طبية وعلف بقيمة 117.428 مليون دولار في مقابل 241.829 مليون دولار بتراجع 51.4%، تليها المراجل والالآت والأجهزة الآلية وأجزاؤها بقيمة 64.555 مليون دولار في مقابل 61.667 مليون دولار بنمو 4.7%.





فيما انخفضت واردات مصر من اللحوم والأحشاء والاطراف الصالحة للأكل من أمريكا خلال يناير وفبراير 2020 لنحو 44.94 مليون دولار في مقابل 51.055 مليون دولار خلال نفس الشهرين من العام الماضي بتراجع 12%، ومن لدائن ومصنوعاتها بنسبة 17.3% لتبلغ 32.641 مليون دولار مقابل 39.486 مليون دولار.





كما بلغت قيمة واردات مصر من الطائرات والسفن الفضائية واجزاؤها من أمريكا خلال أول شهرين من العام الجاري نحو 16.987 مليون دولار.