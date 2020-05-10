تركيا تستغل كورونا وتنقل الأسلحة للميليشيات في ليبيا وسوريا (فيديو)





توجه وسائل إعلام دولية الاتهام إلى تركيا باستغلال جائحة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وتقوم بشحن الأسلحة والمعدات العسكرية تحت غطاء المساعدات الطبية الطارئة.





فوفقاً لتقرير نشرته صحيفة "ديلي مافريك" الجنوب أفريقية، سافرت 6 طائرات شحن عسكرية تركية من تركيا إلى جنوب أفريقيا، كانت تحمل إحداها كمية صغيرة من الإمدادات الطبية، بينما عادت جميعها محملة بمعدات عسكرية تم شراؤها من شركة الذخيرة RDM "راينميتال دينل مونيتيون" المتخصصة في مجال المدفعية وأنظمة مدافع الهاون والمشاة رغم أن لوائح جنوب أفريقيا المحلية تسمح فقط بنقل إمدادات الغذاء والدواء وتحظر مد الدول المشاركة في النزاعات بالأسلحة والمعدات، وفقاً لما نقلته منصة "مداد نيوز".





وزعمت تركيا أن المعدات والأسلحة ستستخدم في التدريبات العسكرية، ولكن البعض رجح أن الأسلحة ستذهب لميليشيات حكومة السراج في ليبيا، بينما قالت صحيفة "ذا ستار" التي تصدر في جنوب أفريقيا: إن المعدات العسكرية التي اشترتها تركيا ستنتهي على الأرجح في سوريا وليبيا.



