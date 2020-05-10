إسرائيل تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 4795

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 4795 والوفيات إلى 252.





وسجلت إسرائيل 5 وفيات و 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وقال إيتمار غروتو نائب المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية، إن احتمال حدوث موجة كورونا ثانية في الصيف، يندرج بين السيناريوهات التي تستعد لها تل أبيب.





ونقل موقع "جيروزاليم بوست" عن غروتو قوله إن التراجع في معدل الإصابات بفيروس كورونا يعتبر مؤشرا مهما في الوقت الحالي، غير أن إجراءات الوقاية سوف تستمر لعدة أسابيع أو أشهر.

وحول استمرار ارتداء الكمامات لسنوات قادمة، قال مدير الصحة الإسرائيلية: "لا أعتقد أنها ستكون لسنوات. قد تبقى معنا لبضعة أسابيع أو أشهر".

وفي رده على سؤال حول التوصل إلى مضادات للفيروس، أضاف غروتو: "إنها عملية تستغرق وقتا طويلا. هناك الكثير من العلاجات التي ثبتت فعاليتها مخبريا لكن ذلك لن يكون قريبا".

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الأحد، أنها سجلت 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، في أدنى حصيلة إصابات بالفيروس منذ 11 مارس.





هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3,673 مليون إصابة، بينهم أكثر من 253 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,211 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.



