لغز المصور الغامض وسر عودة رقية للعمل في الحلقة ١٧ من لعبة النسيان

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تواصل النجمة دينا الشربيني البحث عن حقيقة لغز فقدان رقية الذاكرة في حلقات مسلسل لعبة النسيان

وفي الحلقة السابعة عشر تصل رقيك لخيط جديد في لغز مقتل زوجها أمجد وحقيقة اتهامه بخيانته ، حيث تتفق مع شقيق أمجد على العودة للعمل في شركات الشيال كي تصل للحقيقة.

ومن ناحية أخرى تواجه الطبيبة النفسية أزمة كبيرة بسب الديون التي تراكمت على زوجها يوسف بسبب لعب القمار مما يدفعها لطلب الطلاق منه.



وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان