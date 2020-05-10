أبرز أحداث الحلقة ال17 من "عمر ودياب"

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انتهي منذ قليل مسلسل "عمر ودياب"، بعد مشاهدة عمر ودياب لفنانة صاحبة مطعم لها عدد كبير من الفولورز عبر التيك توك، يخططوا لمقابلتها والتعرف عليها وهي الفنانة هدير الشريف.



ثم يذهبون للمطعم الخاص بها ويطلبون أكثر طلبات عن أي ترابيزة أخرى لكي يكسبوا، وتأتي الفنانة هدير الشريف وتعلن عن الفائز للتصوير معها، ويتضح أنها الترابيزة رقم 5 وهي الخاصة بعمر ودياب ويفوزون وتتصور معهم ويغنون أغنية "عود البطل" للفنان حسن شاكوش، ويقول لها عمر أنها قمر مثل الكاميرا تماماً.



ويفرح كل من عمر ودياب لزيادة عدد الفولورز لديهم، ثم ينصدم دياب لسرقة الاكونت الخاص بيه ويسألوا عمر ماذا كان مخصص للباسورد، ليرد دياب أنه كان "كتكوت ضعيف الجناح"، ليتشاجر عمر معه وأن هذا الباسورد سهل ومن الممكن أي حد توقعه.



ويذهب عمر ودياب للسؤال عن أحد يصنع لهم أغنية لكي يتسلقوا التريند ليعطيه الرجل أغنية نيمار كان هيموت عليها، لينصدم عمر ويقول نيمار ده لاعب كرة، ليقول الراجل أن نيمار الذي يقصده على أول الشارع، ويجدوا أغنية بص وشوف السلبيات أقرا وشوف الكومنتات ويعجب بها عمر، ولكنه يتضح أنها قد بيعت ويقول الرجل أنه فهم تفكيرهم وسيوفر لهم أغنية في هذا المجمل.



يبدأ عمر ودياب بغناء أغنيتهم الجديدة "قدها أيوة قدها"، ويعجب الجمهور بأغنيتهم في حفلة إمبابة، ويسأل دياب النون متى سيقبضهم ليعطيهم كشري لكل منهم و300 جنية لدياب يتقاسمها مع عمر، ويقول أنه ليس عبيط ولا يغلط مثلما صعد بحمو بيكا وعليهم الصبر، ويفرح عمر بالكشري ويسأل عن الدقة.



وتأتي الشرطة ويجري النون لمجئ سيادة الأمين محمد، ويذهب دياب لمنزله لتتفاجئ والدته به وما يفعله هو وصديقه عمر ويبرر دياب كلامها أنها تغير منه لعدد لايكاته أكثر منها وتخبروا أن ابنتها يجب أن تتزوج هذا الشهر، ليقول دياب أنه فنان وعم كرم لا يليق به ويفكر بزواج شقيقته بحسين الجسني لتقول والدته أن يزوجها هي من حسين الجسمي ثم يغني دياب "وبحبك وحشتيني".



يذهب عمر لخطيبته رشا ويغني وداع يا دنيا وداع، لترد عليه على اللي باع ومكملشي الحياة لو بيك أو من غيرك دي هتمشي، ويخبرها عمر أنه أصبح هو ودياب كفتاجية أكبر فرقة راب، لتفرح رشا ثم تنصدم عند معرفتها أنه صرف 2000 جنية من ثمن الشبكة التي قيمتها كلياً 5000 جنية، وتنزعج وتمشي ويغني عمر باظت باظت خالص، رشا دي مشيت خالص، وتنتهي الحلقة.