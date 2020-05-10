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خاص.. أكرم حسني: هذا ما جذبني لعمل مسلسل "رجالة البيت"

الأحد 10/مايو/2020 - 08:11 م
اكرم حسني
اكرم حسني
نادين نجدي



كشف الفنان أكرم حسني عن ما جذبه لعمل مسلسل "رجالة البيت" وعن كواليس العمل فيه.


وفي تصريح خاص ل"الفجر الفني" قال أكرم:" أكثر شئ جذبني وحمسني لهذا العمل وجود أحمد فهمي في البداية، كنا نريد أن نكرر العمل سوياً بعد مسلسل "ريح المدام" الذي عُرض في رمضان 2017


وأستكمل حديثه قائلاً:"جذبني أيضاً نوعية حلقات المسلسل المنفصلة المتصلة، كما أن نوعية هذه المسلسلات تبث حالة من الكوميديا المختلفة والمتنوعة، الممتع أن المشاهد إذا رأى على سبيل المثال المسلسل من الحلقة العاشرة سيتفهمها عكس باقي المسلسلات، سيتمكن من بعدها مشاهدة باقي المسلسل".

أضاف قائلاً:"كان من المقرر تنفيذ هذا المسلسل في رمضان 2019،لكنه تم تأجيله للعام الحالي".


يذكر أن مسلسل "رجالة البيت"بطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، وعدد من ضيوف الشرف في كل حلقة، المسلسل تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى.


ويعرض المسلسل أيضاً على قناة "سي بي سي" الساعة 6 ونصف مسًاء، وعلى "سي بي سي دراما" الساعة 12 منتصف الليل.


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