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بوسي تغني "رمضان جانا" في "إغلب السقا"
الأحد 10/مايو/2020 - 08:06 م
سارة ابراهيم
استضافت النجمة رزان مغربي اليوم المطربة بوسي في برنامج إغلب السقا علي مصر mbc .
أطربت بوسي الجمهور بصوتها الجميل في بداية البرنامج ، قامت بغناء بعض الأغاني مثل :رمضان جانا ، مرحب شهر الصوم ،وحياة قلبي وأفراحه ، غني معها الفنان أحمد السقا وقال لها "انتي نورتي" .
تنافس السقا مع بوسي في البداية علي لعبة "هاند بول" ، اللعبة عبارة عن لعب كورة القدم في ملعب صغير ومن يحصل علي أجوان أكثر يفوز ، معروف عن السقا شطارته وحبه لكورة القدم ، ففاز علي بوسي ،قالت رزان " بوسي شاطره أوي علي فكرة بس هتشوف في الأخر " .
فازت بوسي في اللعبة الثانية "عود كبريت" ، اللعبة عبارة عن أشعال عدد من الشموع بعود كبريت واحد ومن يشعل عدد أكبر يفوز علي الأخر ، فازت بوسي ب أشعال 8 شمعات ، السقا 5 ، قالت له " مش أنا يا بابا وهستناك بره برضه بعد البرنامج " ، ضحك الجمهور كثيرآ علي خفة دم بوسي ، قال السقا " مش انا يا ماما هتشوفي " فصفق الجمهور لهم كثيرآ علي خفة دمهم وروح التعامل الجميلة بينهم .