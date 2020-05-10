بوسي تغني "رمضان جانا" في "إغلب السقا"

استضافت النجمة رزان مغربي اليوم المطربة بوسي في برنامج إغلب السقا علي مصر mbc .





أطربت بوسي الجمهور بصوتها الجميل في بداية البرنامج ، قامت بغناء بعض الأغاني مثل :رمضان جانا ، مرحب شهر الصوم ،وحياة قلبي وأفراحه ، غني معها الفنان أحمد السقا وقال لها "انتي نورتي" .





تنافس السقا مع بوسي في البداية علي لعبة "هاند بول" ، اللعبة عبارة عن لعب كورة القدم في ملعب صغير ومن يحصل علي أجوان أكثر يفوز ، معروف عن السقا شطارته وحبه لكورة القدم ، ففاز علي بوسي ،قالت رزان " بوسي شاطره أوي علي فكرة بس هتشوف في الأخر " .



