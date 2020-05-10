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بوسي تغني "رمضان جانا" في "إغلب السقا"

الأحد 10/مايو/2020 - 08:06 م
اغلب السقا
اغلب السقا
سارة ابراهيم
استضافت النجمة رزان مغربي اليوم المطربة بوسي في برنامج إغلب السقا علي  مصر mbc .

أطربت بوسي الجمهور بصوتها الجميل في بداية البرنامج ، قامت بغناء بعض الأغاني مثل :رمضان جانا ، مرحب شهر الصوم ،وحياة قلبي وأفراحه ، غني معها الفنان أحمد السقا وقال لها "انتي نورتي" .

تنافس السقا مع بوسي في البداية علي لعبة "هاند بول" ، اللعبة عبارة عن لعب كورة القدم في ملعب صغير ومن يحصل علي أجوان أكثر يفوز ، معروف عن السقا شطارته وحبه لكورة القدم ، ففاز علي بوسي ،قالت رزان " بوسي شاطره أوي علي فكرة بس هتشوف في الأخر " .

 فازت بوسي في اللعبة الثانية "عود كبريت" ، اللعبة عبارة عن أشعال عدد من الشموع بعود كبريت واحد ومن يشعل عدد أكبر يفوز علي الأخر ، فازت بوسي ب أشعال 8 شمعات ، السقا 5 ، قالت له " مش أنا يا بابا وهستناك بره برضه بعد البرنامج " ، ضحك الجمهور كثيرآ علي خفة دم بوسي ، قال السقا " مش انا يا ماما هتشوفي "  فصفق الجمهور لهم كثيرآ علي خفة دمهم وروح التعامل الجميلة بينهم .

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