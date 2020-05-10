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الإسماعيلي يعلن خفض رواتب لاعبيه بنسبة تصل لـ 50%

الأحد 10/مايو/2020 - 08:07 م
الإسماعيلي
الإسماعيلي
الفجر الرياضي

تكبدت جميع الأندية الرياضية في مصر والعالم  خسائر مادية مرتفعة، جراء توقف النشاط الرياضي حول العالم، نتيجة تفشي جائحة كورونا، وتحاول الكيانات الكروية تخطي الأزمة بحلول وسطية ترضي جميع الأطراف.

 

وأعلن نادي الإسماعيلي التوصل لاتفاق نهائي مع لاعبيه الأجانب، بتخفيض عقودهم بنسبة تتراوح من 30 لـ 50 % بسبب الأزمة المالية الحالية.

 

وتمكن مجلس إدارة الإسماعيلي، برئاسة إبراهيم عثمان، في إقناع لاعبيه الأجانب بخفض رواتبهم بسبب الأمة الاقتصادية نتيجة تفشي كورونا.

 

وضمت قائمة أسماء اللاعبين التونسي فخر الدين بن يوسف، والعراقى همام طارق، والأوغندى باتريك كادو، والنامبيبى شيلونجو، والغينى بيكيتى سيلفا.

 

كما وافق اللاعبون المصريون على تخفيض عقودهم، لمساندة النادي في ظل الأزمة التي يعانى منها جراء توقف النشاط الرياضي، التي أثرت سلبًا على الجميع.

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