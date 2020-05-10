في الحلقة 17 من مسلسل "البرنس".. علا تعترف بكرهها الشديد لفتحي وترفض الزواج من كمال عناني

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قامت قناة "dmc" منذ قليل بعرض الحلقة السابعة عشر من مسلسل "البرنس"للفنان محمد رمضان.



دارت أحداث الحلقة الـ17 من مسلسل "البرنس" حول مشاجرة بين السجناء وبعضهم،وإعتداء "صلاح بليلة" محمد أحمد ماهر على "حمادة" محمد مهران، فيتدخل "رضوان" وينقذه،حيث قام بصفعه بالقلم على خده.



إخبار "حمادة" لـ"رضوان" بأنه عرف ما حدث معه من والدته، ليعترف له أن إخوته لم يفعلوا ذلك بسبب وصية والده، وذلك لأنهم لا يحبوه منذ صغره، فيقوم بسؤاله عن مكان ابنته، ليخبره بأنه يشعر بقلق شديد عليها،يحاول طمأنته،ويخبره بأنهم لم يراعوا صغر سن ابنه سيف وقاموا بقتله



اعتراف"كمال عناني" لـ"علا"نور اللبنانية بأنه اعجب بها وأنه يريد الحديث معها لكي يعرفها أكثر،لأنه يريد الزواج منها، لتعترف له بأنها تحب رجل يُدعى "رضوان" وأنه يستاهل سيدة أخرى غيرها.



محاولة "فتحي" أحمد زاهر للتقرب من علا، لكنها تصده ويسألها عن سبب كرهها له لتخبره بأنها لا تكرهه فقط ولخوفها على نفسها من السجن لقامت بقتله.







يُشار أن مسلسل"البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي،بطولة محمد رمضان، أحمد زاهر، عبد العزيز مخيون، إدوارد، نجلاء بدر، محمد مهران، إنعام الجريتلي، بدرية طلبة، محمد علاء، رحاب الجمل.