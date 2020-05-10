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دعاء اليوم السابع عشر من رمضان.. وثوابه العظيم

الأحد 10/مايو/2020 - 08:09 م
بوابة الفجر
ننشر لكم في السطور التالية دعاء اليوم السابع عشر من شهر رمضان الكريم وثوابه العظيم، حيث يوافق اليوم الأحد 10 من مايو لعام 2020.

وشهر رمضان هو شهر نزل فيه الْقُرآنَ هُدىً لِلنَّاسِ، وَبَيِّنات مِنَ الْهُدى وَالْفْرقانِ، وشهر مضان الكريم هو شهر التوبة النصوحة والتقرب لله عز وجل بالدعاء.

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، والإمام العادل، والمظلوم. رواه الترمذى وابن ماجه.
 
وعن دعاء اليوم السابع عشر من رمضان لعام 1441 "اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيهِ لِصَالِحِ الْأَعْمَالِ، وَاقْضِ لِي فِيهِ الْحَوَائِجَ وَالْآمَالَ، يَا مَنْ لَا يَحْتَاجُ إِلَى السُّؤَالِ، يَا عَالِماً بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ".
 
ثواب دعاء اليوم السابع عشر من رمضان الكريم
"مَنْ دَعَا بِهِ غُفِرَ لَهُ وَ لَوْ كَانَ مِنَ الْخَاسِرِينَ".

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