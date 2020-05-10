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"جونسون" يعلن عن خطة من 5 مراحل لمواجهة فيروس كورونا

الأحد 10/مايو/2020 - 08:08 م
بوريس جونسون
بوريس جونسون
الفجر
قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن أزمة فيروس كورونا كلفت بريطانيا خسائر اقتصادية كبيرة، معلنا عن خطة جديدة من 5 مراحل للتعامل مع فيروس كورونا وستعرض على البرلمان غدا.

وأوضح "جونسون"، خلال مؤتمر صحفي له بشأن مستجدات كورونا، اليوم الأحد، أنه ليس هناك خيار سوى السيطرة على فيروس كورونا، مضيفا: " أقمنا نظام إنذار جديد للتعرف على عدد إصابات فيروس كورونا".

وأشار إلى أنه في يونيو المقبل قد نسمح بفتح المتاجر وإعادة الأطفال إلى المدارس، منوها بأنه من يوم الأربعاء المقبل سيسمح للمواطنين بممارسة التمارين الرياضية والتعرض للشمس.

وطالب البريطانيين بتجنب استخدام وسائل النقل العام قدر الإمكان، لافتا إلى أنه تم بدء تحقيق أهدافنا من خطة محاصرة فيروس كورونا.

وتابع: "في يوليو المقبل قد نعيد فتح الخدمات العامة والمتاجر للمواطنين وإعادة الأطفال إلى المدارس، إذا انخفض عدد الإصابات بشكل كبير".

ونوه بأن أعداد الإصابات بفيروس كورونا ببريطانيا في انخفاض مستمر.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3,673 مليون إصابة، بينهم أكثر من 253 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,211 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.


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مواجهة فيروس كورزنا فتح المتاجر خطة بوريس جونسون 5 مراحل

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