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خاص.. فريق عمل مسلسل"dox" يستأنفون تصويره بعد العيد

الأحد 10/مايو/2020 - 09:22 م
بوابة الفجر
رشا عادل
تعاقدت الفنانة مي سليم، على بطولة مسلسل جديد بعنوان "dox" ومن المقرر عرض المسلسل على أحدى المنصات الإلكترونية بالإنترنت.



وعلم "الفجر الفني" من مصادرة الخاصة أن أبطال فريق عمل مسلسل "dox" متوقفين عن تصوير أحداث المسلسل حاليًا نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد وانشغال الفنانين بتصوير أعمال رمضان، ومن المقرر أستئناف التصوير بعد عيد الفطر المقبل".

وأضاف المصدر:"أن المسلسل أحداثة بوليسية تدور أحداث كل حلقة عن جريمة مختلفة، ومن المقرر عرضه خارج السباق الرمضاني".



مسلسل "dox" ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية القصيرة ذات 8 حلقات، ويشارك في بطولته الفنانة بسنت شوقي وميدو عادل ومحمد علي رزق ومحمود حافظ.

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