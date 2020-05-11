بسبب كورونا.. دول فقيرة على شفا المجاعات

أعلنت منظمة الصحة العالمية، إحصاءات فيروس كورونا حيث أصيب بالفيروس 4 ملايين و152 ألف شخص حول العالم، وتوفي بسبب الفيروس 282 ألف كما شفي مليون و465 ألف، وفرضت الحكومات قرارات بفرض حظر التجوال والحجر المنزلي وعلى خلفية كورونا هناك مجاعات ستنتشر في أفريقيا والبلدان الفقيرة بسبب هذه الإجراءات.





مجاعات والفقر

تسبب فيروس كورونا في خسائر اقتصادية على خلفية الإجراءات الاحترازية وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي الاستثنائية التي شهدتها معظم دول العالم، هو ما يؤثر على الأمن الغذائي العالمي وعملية الزراعة حيث يعاني 820 مليون شخص من الجوع بسبب الفيروس.





وتسبب فيروس كورونا، في خسائر الاقتصادية واسعة بإغلاق على امتداد الحدود والخرائط، كان للوباء كان تأثير على الأمن الغذائي العالمي، وكشفت منظمة الفاو، في تقرير أرقاما صادمة عن ارتفاع مؤشرات المجاعات والفقر، حيث يعاني 113 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي.





كما دخل 711 مليون سيدة وطفل في دائرة الفقر، وتراجعت توقعات النمو الاقتصادي العالمي، وكشفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن الفقر لن تتجاوز 2.4%، أمام استمرار الركود الاقتصادي والأغلاق استمرار كورونا.





الأمم المتحدة

وحذّرت الأمم المتحدة من المجاعات والنزاعات التي تهدد البلدان بسبب الإغلاق الكامل الناتج عن فيروس كورونا، والذي تسبب في شبه شلل في مفاصل الاقتصاد العالمي.





وتحركت الأمم المتحدة، لمكافحة الأزمة بتوفير ملياري دولار إلى 6.7 مليار لتجنب المزيد من المجاعات، ودعمت المنظمة، 9 دول من الممكن أن تضربها المجاعات منها بنين وجيبوتي وليبيريا وموزمبيق وباكستان والفلبين وسيراليون وتوغو وزيمبابوي.





وتوقعت المنظمة، أن يصل الوباء إلى أفقر دول العالم من ثلاثة إلى ستة أشهر، لكنها أشارت إلى أدلة على انخفاض الدخول واختفاء الوظائف وتراجع الإمدادات الغذائية وارتفاع الأسعار وافتقار الأطفال إلى اللقاحات والوجبات، مؤكدة أن شبح المجاعات المتعددة يلوح في الأفق.





وأضافت الأمم المتحدة، أن وباء كورونا لا يشبه أي شيء تعاملت معه المنظمة، موضحة أن هناك حاجة إلى تدابير استثنائية، وشدد علق الجهات المانحة في العمل فى كل من التضامن والمصلحة الذاتية وجعل استجابتهم متناسبة مع حجم المشكلة التي يتم مواجهتها.





البطالة

وأعلنت الأمم المتحدة، عن أنها تحتاج 2.5 تريليون دولار لدعم دول النامية في العالم بسبب أزمة البطالة التي جاءت نتيجة لأزمة كورونا، طبقا للإحصائيات، من المقرر أن يفقد 6% من إجمالي القوى العاملة عالميا وظائفهم، في العام الجاري، بواقع 195 مليون وظيفة كاملة، تساوى نسبتها 6.7% من إجمالي ساعات العمل القائمة بسبب كورونا.





وأكدت منظمة العمل الدولية، أن القوى العاملة في مختلف القطاعات حول العالم تمثل 3.32 مليار شخص يعملون بساعات دوام كامل أو جزئية، منهم 81% تأثروا بشكل كلي أو جزئي خلال أزمة فيروس كورونا.





وإذا كان متوسط الراتب الشهري للوظيفة الواحدة 500 دولار أمريكي، فإن سوق الوظائف القائمة يخسر شهريا ما قيمته 97.5 مليار دولار أمريكي، وهو مبلغ قادر على توفير ملايين الوظائف الأخرى بشكل غير مباشر.





زيادة الفقر

وحذّرت منظمة "أوكسفام"، أنّ 500 مليون شخص إضافي في العالم يصبحون تحت خط الفقر من إجمالي سكان العالم 7.8 مليار نسمة بسبب وباء كوفيد-19 إذا لم يتم الإسراع فى تفعيل خطط لدعم الدول الفقيرة.



