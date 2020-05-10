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بعد 32 عاما من الإنجازات.. جروس يعلن اعتزال التدريب

الأحد 10/مايو/2020 - 09:21 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

أعلن السويسري كريستيان جروس مدرب أهلي جدة والزمالك السابق، اعتزاله التدريب بشكل رسمي.

 

وأكد جروس قراره خلال تصريحاته عبر إذاعة “سبورت بانوراما” السويسرية.

 

وأنهى السويسري جروس البالغ من العمر “65 عاماً” مسيرته المهنية التي امتدت لـ32 عاماً مع أندية مثل بازل وجراسهوبر وتوتنهام هوتسبر، شتوتجارت وأهلي جدة والزمالك.

 

وبدأ جروس مسيرته الكروبة كمدافع في جراسهوبرز السويسري خلال الفترة من 1973 و1975 ثم انضم إلى لوزان سبورت ونيوشاتل، قبل أن يمثل بوخوم الألماني بين 1980 و1982 ويعود لسويسرا عبر لسان جالين ولوجانو ويعتزل كرة القدم في 1988.

 

بينما استهل العراب السويسري مسيرته التدريبية مع نادي ويل بين 1988 و1993 فقد ساهم في صعود النادي من دوري الدرجة الرابعة للدرجة الثانية.

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