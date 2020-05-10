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طبيب: قلب المرأة أقوى من الرجل

الأحد 10/مايو/2020 - 09:22 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب إن شرايين قلب المرأة أصغر من شرايين قلب الرجل، مشيرا إلى أن المرأة تصاب في سن الأربعين بضغط الدم وأمراض القلب ومرض السكر، لأنها عرضة للضغط النفسي والعصبي.

وأضاف "شعبان"، خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علما" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأحد، أنه إذا كانت المرأة مصابة بسرطان الثدي فهذا يجعلها أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب حيث يعمل العلاج الكيميائي على إضعاف عضلة القلب.

وأشار استشاري أمراض القلب إلى أن قلب المرأة يمتلك الحماية الفسيولوجية كون الأم هي عماد الأسرة، وعندما تشعر بالألم تقرر الذهاب بشكل متأخر إلى الطبيب حيث يقع على عاتقها العديد من المسئوليات داخل الأسرة وتقرر أن تتحمل الألم حتى اللحظة الأخيرة.

ونوه إلى أن بعض العلماء وبعض النظريات أثبتت أن قلب المرأة ربما يكون أحيانا أقوى من قلب الرجل، مشيرا إلى أن حجم قلب الإنسان يوازي حجم قبضة يده.

ولفت استشاري أمراض القلب إلى أن سرعة دقات نبض قلب المرأة أسرع من سرعة دقات نبض قلب الرجل، وذلك لطبيعة المرأة العاطفية والحساسة.

وبين "شعبان"، أن قلب المرأة به حماية فسيولوجية طبيعية نظرا لتكوينها الجسماني الذي يحمل الأجنة والأطفال في حالات الولادة، مضيفا أن قلب المراة يختلف عن قلب الرجل.

وأوضح استشاري أمراض القلب أن النشاط الكهربائي لبطارية القلب لدى المرأة أسرع من قلب الرجل وسرعة التعافي من الشرارة الكهربائية لدى المرأة أسرع من الرجل، مضيفا: "لو عايز تعرف حجم قلبك اقفل قبضة يدك".

وتابع أن المرأة عاطفية وبالتالي متوسط ضربات القلب للمرأة أسرع بحوالي 8 ضربات في الدقيقة عن معدل ضربات القلب بالنسبة للرجل".

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