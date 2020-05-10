وصول الفوج الرابع للعائدين من الكويت إلى مدينة الطلاب بجامعة القاهرة

استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، منذ قليل، الفوج الرابع من المصريين العائدين من الكويت، وذلك لقضاء فترة العزل الاحتياطي لهم بالمدينة الجامعية التابعة لجامعة القاهرة.





واطمأن الدكتور الخشت، على حسن استقبال جميع العائدين، وتعقيمهم من خلال كبائن التعقيم الذاتي المتوافرة على أبواب ومداخل المدينة، وتسكينهم، وتوفير كافة سبل الراحة لهم، واتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامتهم.





وقامت الجامعة، بتوفير كميات كبيرة من المأكولات والمشروبات؛ وكافة احتياجاتهم ومستلزماتهم، وفتح الكافيتريا بكامل طاقتها، وتم إعداد عيادة طبية متكاملة على مدار الـ 24 ساعة، كما تم توفير كميات كبيرة من مطهرات اليدين والصابون السائل، وتم توزيع كمامات وقفازات وجميع الأدوات اللازمة للوقاية الشخصية، مع التشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لسلامتهم.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 73 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2075 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2556 حالة، من ضمنهم الـ 2075 متعافيا





وأضاف أنه تم تسجيل 436 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 9400 حالة من ضمنهم 2075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و525 حالة وفاة.



