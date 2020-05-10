Advertisements

"مسام" السعودي ينتزع 1022 لغماً حوثياً خلال الأسبوع الأول من مايو

الأحد 10/مايو/2020 - 09:18 م
بوابة الفجر
وكالات
تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام"، من انتزاع 1022 لغماً خلال الأسبوع الأول من شهر مايو الجاري، زرعتها الميليشيا الحوثية المدعومة إيرانياً.

واوضح المركز في بيان له، بانه انتزع 13 لغماً مضادة للأفراد، و146 لغماً مضادة للدبابات و811 ذخيرة غير منفجرة، و52عبوة ناسفة، مشيرة إلى أن إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 164205 ألغام زرعتها الميليشيا الحوثية الإرهابية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" اليوم الأحد.


ويسعى المشروع إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، وتدريب كوادر وطنية يمنية على نزع الألغام، ووضع آلية تساعد اليمنيين على امتلاك خبرات مستدامة في هذا المجال.

ويذكر أن عبرت منظمة الصحة العالمية عن الشكر والتقدير لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على دعمه المستمر لعمل المنظمة في اليمن.

وأشادت المنظمة عبر تغريدة على حسابها في "تويتر"، بالمركز من خلال تقديمه وتوفيره العلاج للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد في جمهورية اليمن.

مركز الملك سلمان للإغاثة عمل على برامج ومشاريع صحية لعلاج حالات سوء التغذية لدى الأطفال والأمهات الحوامل والمرضعات في عدد من المحافظات اليمنية وهي: البيضاء وصعدة ولحج وحجة وشبوه والحديدة والضالع، بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية، حيث أسهم ذلك في علاج أكثر من 26 ألف حالة.

ويأتي ذلك في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة - ممثلة بالمركز - لليمن الشقيق في جميع المجالات.

وأعلنت اللجنة العليا للطوارئ لمواجهة كورونا في اليمن، الأربعاء، عن توزيع الشحنة الأولى من الإمدادات الطبية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وذكر المتحدث باسم اللجنة، الدكتور علي الوليدي، أنه تم توزيع هذه الإمدادات بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية على الجهات الصحية والمنافذ ومراكز الحجر في المحافظات بما فيها الخاضعة لسيطرة الانقلابيين الحوثيين.
 

وتسلمت وزارة الصحة اليمنية، الدفعة الأولى من المساعدات الطبية لمجابهة فيروس كورونا المقدمة من مركز الملك سلمان عبر منظمة الصحة العالمية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مسام السعودي مايو حوثية انتزاع الاسبوع الاول ألغام

أخبار تهمك

طلب إحاطة بشأن شبهة فساد بـ200 مليون جنيه في "القومي للاتصالات"

منذ حوالي 10 ساعات

هل حصل الأهلي على توقيع نجم بيراميدز؟

منذ أقل من ساعة

3 صفقات مدوية تنتظر الأهلي في الموسم الجديد

منذ 37 دقيقة

عاجل.. السيسي يصدر تكليفات مهمة لوزير المالية بشأن التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة المقدمة من وزارة القوى العاملة

منذ يومين

عاجل.. إجراء من 'الأعلى للإعلام' ضد غادة عبدالرازق

منذ أقل من ساعتين

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن علاج كورونا

منذ يوم

تحذير عاجل من "الأطباء": إصابات كورونا ترتفع بشكل جنوني.. والحظر الكامل ضروري

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نقابة الأطباء تهدد بالتصعيد ضد برلماني اقتحم أحد المستشفيات

منذ حوالي 6 ساعات

تحذير هام من البنك الأهلي بشأن عمليات نصب على العملاء

منذ حوالي 8 ساعات

الصحة: تسجيل 436 إصابة جديدة بالكورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد موسي يكشف كارثة تحدث في مستشفيات عزل مصابي كورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

"المرور" تستلم رادار "الساهر" الجديد.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

مجلس الوزراء يفجر مفاجأة بشأن وفيات كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

علي جمعة يكشف مفاجأة عن موقع مناظرة سيدنا موسى والسحرة بمصر (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

"بمقابل 20 ألف دولار".. الماسونية تتصيد ثغرة كورونا لإقناع عرب بموانئ رومانيا للتخلي عن دينهم

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

السعودية تنزع 9 آلاف لغم حوثي باليمن خلال شهر

السعودية: مشروع "مسام" ينتزع 22 ألف لغم حوثي

"مسام" ينتزع 2,467 لغمًا حوثيًا خلال الأسبوع الثاني من شهر يناير

مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة "مسام" يتمكن من انتزاع 993 لغمًا خلال أسبوع

‏مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة ينتزع 2.321 لغمًا خلال الأسبوع الرابع من شهر إبريل

انتزاع 1,024 لغم حوثي في الأسبوع الثاني من مايو الجاري

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:04 ص

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة المقدمة من وزارة القوى العاملة

تحذير عاجل من "الأطباء": إصابات كورونا ترتفع بشكل جنوني.. والحظر الكامل ضروري

06:52 م

"المرور" تستلم رادار "الساهر" الجديد.. تعرف على التفاصيل

08:13 م

مجلس الوزراء يفجر مفاجأة بشأن وفيات كورونا

12:39 م

"بمقابل 20 ألف دولار".. الماسونية تتصيد ثغرة كورونا لإقناع عرب بموانئ رومانيا للتخلي عن دينهم

07:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟