"القومي للاتصالات": حل 97 % من شكاوي عملاء الانترنت والمحمول

كشف تقرير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن الربع الأول للعام الحالي، عن تلقى الجهاز 52038 شكوى من مستخدمي الاتصالات، ما بين شكاوى خدمات المحمول والانترنت والثابت، حيث تم الانتهاء من حل 50549 شكوى، أي بنسبة أكبر من 97% من اجمالي الشكاوى المقدمة من المستخدمين.

سجلت 31% شكاوى من جودة الخدمة والتي تشمل بطء وعدم استقرار خدمة الإنترنت، 22% شكاوى من انقطاع خدمة الإنترنت، 20% شكاوى من صعوبة الاشتراك في الإنترنت، 10% شكاوى من صعوبة نقل الخدمة بين المشغلين بسبب عدم حصول المشترك على كود الإلغاء من مقدم الخدمة السابق، 7% شكاوى من مشكلات في حساب المستهلك للباقة أو حساب الفواتير، 4% شكاوى من عدم الرضاء عن مستوى خدمة العملاء لدى المشغل، 4% شكاوى من عدم وضوح العروض التسويقية أو عدم تطبيقها بالصورة المعلنة و2% مشكلات أخرى.



