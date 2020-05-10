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"القومي للاتصالات": حل 97 % من شكاوي عملاء الانترنت والمحمول

الأحد 10/مايو/2020 - 09:25 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
كشف تقرير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن  الربع الأول للعام الحالي، عن تلقى الجهاز 52038 شكوى من مستخدمي الاتصالات، ما بين شكاوى خدمات المحمول والانترنت والثابت، حيث تم الانتهاء من حل 50549 شكوى، أي بنسبة أكبر من 97% من اجمالي الشكاوى المقدمة من المستخدمين.

سجلت 31% شكاوى من جودة الخدمة والتي تشمل بطء وعدم استقرار خدمة الإنترنت، 22% شكاوى من انقطاع خدمة الإنترنت، 20% شكاوى من صعوبة الاشتراك في الإنترنت، 10% شكاوى من صعوبة نقل الخدمة بين المشغلين بسبب عدم حصول المشترك على كود الإلغاء من مقدم الخدمة السابق، 7% شكاوى من مشكلات في حساب المستهلك للباقة أو حساب الفواتير، 4% شكاوى من عدم الرضاء عن مستوى خدمة العملاء لدى المشغل، 4% شكاوى من عدم وضوح العروض التسويقية أو عدم تطبيقها بالصورة  المعلنة و2% مشكلات أخرى.

سجلت شركة فودافون معدل شكاوى يقدر ب 651 شكوى مصعدة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لكل 100 ألف مشترك، بينما سجلت اتصالات مصر 619 شكوى لكل 100 ألف مشترك، والمصرية للاتصالات 218 شكوى لكل 100 ألف مشترك و120 شكوى لكل 100 ألف مشترك تجاه اورنج. وجاءت تفصيلة الشكاوى كما هو مبين بالانفوجراف.
"القومي للاتصالات": حل 97 % من شكاوي عملاء الانترنت والمحمول
"القومي للاتصالات": حل 97 % من شكاوي عملاء الانترنت والمحمول
"القومي للاتصالات": حل 97 % من شكاوي عملاء الانترنت والمحمول
"القومي للاتصالات": حل 97 % من شكاوي عملاء الانترنت والمحمول
"القومي للاتصالات": حل 97 % من شكاوي عملاء الانترنت والمحمول
"القومي للاتصالات": حل 97 % من شكاوي عملاء الانترنت والمحمول
"القومي للاتصالات": حل 97 % من شكاوي عملاء الانترنت والمحمول
"القومي للاتصالات": حل 97 % من شكاوي عملاء الانترنت والمحمول

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