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التتش يخضع للإصلاحات بأوامر من فايلر

الأحد 10/مايو/2020 - 09:40 م
بوابة الفجر
محمد الصو
حرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على استغلال فترة توقف النشاط الرياضي، ومنح تعليمات بإصلاح ملعب مختار التتش بالجزيرة.

ويأتي قرار النادي، من أجل تطوير أرضية الملعب، والذي يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تدريباته عليه طوال الموسم.

وكان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر، أبلغ لجنة التخطيط وجهاز الكرة، خلال الاجتماعات التي عقدت خلال الأيام الماضية، بضرورة استكمال الإصلاحات في ملعب التتش، في أقرب فرصة للحفاظ على سلامة اللاعبين وعدم تعرضهم للإصابة.

ويتوقف النشاط الرياضي في مصر وأغلب دول العالم بناءً على توصية من وزارات الصحة العالمية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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