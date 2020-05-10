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خاص.. أحمد مجدي: لا أحب أن نعيش المستقبل الذي نراه في "النهاية".. واستمتعت بالعمل مع يوسف الشريف

الأحد 10/مايو/2020 - 09:34 م
أحمد مجدي
أحمد مجدي
روان هيثم
كشف الفنان أحمد مجدي عن ما جذبه للمشاركة في مسلسل "النهاية" قائلاً: "شاركت في النهاية لأنه عمل مميز ومختلف ومع مرور الوقت سيصبح مرجعية إنتاجية، كما أحب الأفلام ذات الطابع الديستوبي".

وتابع الفنان أحمد مجدي في تصريح خاص ل'الفجر الفني' قائلاً: "بالطبع لا أحب أن أعيش أحداث مسلسل النهاية في المستقبل، فذلك ليس المستقبل الذي أتمناه للبشرية وأنا لا أحب أن تنهار الإنسانية".

واختتم حديثه قائلاً: "يوسف الشريف فنان محترم وجاد وذكي، واستمتعت جداً بالعمل معه فهو شخص ودود ولديه إستعداد لتكوين صداقات جديدة.

ويذكر أن الفنان أحمد مجدي يخوض السباق الرمضاني بباقة من الأعمال المميزة والذي قام بتجسيد الشخصيات فيها ببراعة، ومنها شخصية زياد في مسلسل "فرصة ثانية"، وشخصية سميح أرسلان في مسلسل "النهاية"، الى جانب ظهوره في مسلسل جمع سالم مع الفنانة زينة.

وقد شارك الفنان أحمد مجدي مؤخرًا بدور "شادي وهدان" في مسلسل "الأنسة فرح"، مع كل من رانيا يوسف، تامر فرج، عارفة عبد الرسول، محمد الكيلاني أسماء أبو اليزيد، وأخرون.

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