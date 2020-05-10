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شاهد "زفة" غادة عبدالرازق في كواليس مسلسل سلطانة المعز

الأحد 10/مايو/2020 - 09:30 م
بوابة الفجر
شيماء يونس
شاركت الفنانة غادة عبدالرازق، متابعيها عبر موقع الصور والفيديوهات "أنستجرام"، بمقطع فيديو صغير من كواليس مسلسل سلطانة المعز مع رقص الفنانة دينا، حيث تشارك غادة في المسلسل بدور البطولة وتدخل به في السباق الرمضاني ٢٠٢٠


وظهرت دينا في مقطع الفيديو وهو ترقص في كواليس المسلسل وأمامها الفنانة غادة عادل و زوجها هيثم زنيتا، بزفة صغيرة لهما احتفالا بزواجهما الأسبوع الماضي وعلقت "عادل" على الفيديو قائلة:" دينا صممت تعمل زفة في التصوير"، مع تعليقات بالمباركة من متابعيها.


الجدير بالذكر أن مسلسل "سلطانة المعز" تدور أحداثه في إطار درامي شعبي، حيث تقوم سيدة تُدعى سلطانة وهي شخصية مؤثرة في شارع المعز وفي حياة أشقائها، بإدارة محلات كبدة ورثتها عن والدها الحاج جابر، ولكن سرعان ما تقع في الحب وتتغير حياتها، يشارك به عدد من أبرز نجوم الفن منهم غادة عبدالرازق، محمود عبدالمغني، محمد لطفي، ‏محمد ‏شاهين، ‏دينا، ‏محمود ‏البزاوي، ‏حسن ‏حسني، ‏مي ‏الغيطي، إنتصار، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير‎.

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