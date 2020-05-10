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3 صفقات مدوية تنتظر الأهلي في الموسم الجديد

الأحد 10/مايو/2020 - 09:24 م
نادي الأهلي
نادي الأهلي
الفجر الرياضي

يحرص نادي الأهلي لكرة القدم  على تدعيم صفوفه من خلال التعاقد مع الأسماء ذات المهارات الفنية العالية، خاصة في ظل الانتقالات الصيفية المقبلة التي تتيح بتغير دماء جميع الفرق.

 

ويخطط جهاز الكرة بالنادي الأهلي، بالاتفاق مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق لحسم عدد من الصفقات القوية خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

 

وينتظر الأهلي 3 صفقات من العيار الثقيل، لتزيد من ثِقل الفريق الأحمر في منافسات الموسم القادم حال عودة النشاط الرياضي.

 

ويستعرض الفجر الرياضي أبرز الأسماء على رادار الأهلي كالتالي:

 

رمضان صبحي

 

يضع السويسري رينيه فايلر، رمضان صبحي، المعار من صفوف هيدرسفيلد تاون، كأول الأسماء المطلوبة للاستمرار بين صفوف الفريق في الموسم الجديد، وهناك بالفعل وتستمر المفاوضات مع صبحي لاقناعة بخطوة البقاء.

 

 

موليكا

 

كما يرغب فايلر في ضم المهاجم الكونغولي للفريق خلال الموسم الجديد، في ظل المستويات الجيدة التي يقدمها مع مازيمبي في الفترة الأخيرة.

وتجرى المفاوضات والاتصالات من جانب القلعة الحمراء مع وكيل أعمال اللاعب، لإقناعه بالانضمام للمارد الأحمر.

 

 

 

باهر المحمدي

 

ويخطط نادي الأهلي الحصول على خدمات المحمدي "جوكر الدراويش" في الموسم الجديد، في ظل إمكانياته العالية التي يمتلكها في الجوانب الدفاعية.

 

ومن المتوقع أن يقدم الأهلي عرضًا رسميًا للتفاوض بشأن الأمور المادية في صفقة المحمدي.

 

 


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