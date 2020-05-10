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أبرز أحداث الحلقة السابعة عشر من مسلسل "رجالة البيت"

الأحد 10/مايو/2020 - 09:38 م
بوابة الفجر
نادين نجدي


انطلقت اليوم الحلقة السابعة عشر، من مسلسل "رجالة البيت" ، على قناة "أون" في تمام الساعة 7:45 مساءً.


بدأت الحلقة بمشهد أحمد فهمي "تيمون" وهو يتنكر في شخصية شيخ جليل لكي يبعد شبح عم عيد "بيومي فؤاد" من المنزل، بعد أن رأته زوجته "عارفة عبد الرسول" في المنزل، أقنعها كل من تيمون وبومبا "أكرم حسني" بأن ذلك ليس عم عيد ولكنه شبحه.



فعل كل من تيمون وبومبا، قصة وفاة عم عيد والد تيمون، لكي يبيعان لوحاته يبملايين الجنيهات مثل باقي الرسامين المشهورين، عرضا لوحاته في معرض وكسبوا مال من تلك اللوحات.

ذهبت مذيعة لبيت تيمون وبومبا، لكي تقوم بعمل لقاء تليفزيوني في بيت عم عيد، لتوثيق وفاته، قامت بسؤال عائلة تيمون وبومبا الكثير من الأسئلة حول حياة عم عيد، مشواره الفني، كيف كان يتعامل معهم في المنزل.


ظهر عم عيد يظهر لهم أثناء تصوير الحلقة، فضحهم على الهواء، قامت المذيعة والمخرج بتصويره، ووضعوا الفيديو على اليوتيوب وحضل على نسب مشاهدة كبيرة

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