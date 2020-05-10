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أبرز أحداث الحلقة 19 من بردانة أنا

الأحد 10/مايو/2020 - 09:39 م
بردانة انا 2
بردانة انا 2
لمياء علي
انطلقت منذ قليل حلقة جديدة من الموسم الثاني للمسلسل اللبناني "بردانة أنا" وذلك عبر فضائية MTV اللبنانية.

شهدت الحلقة وصول والد ضحى لمكانها وتهديده لها بالتبري منها في حال عدم عودتها إلى زوجها باسم.

وتصالح زياد مع دانيا وذلك بعدما حدثت بينهما مشاجرة كبيرة ولاسيما بعد وصول فيليب له.

وكان مسلسل "بردانة انا" قد بدأ عرضه قبل احداث 17 تشرين الأول، وبعد عرض عدة حلقات منه ارتأت المحطة ان توقفه بسبب النقل المباشر للمظاهرات التي عمّت الشوارع حينها.

العمل يلعب بطولته كارين رزقالله، بديع ابو شقرا، رولا حمادة، وسام حنا، جوزيف بونصار وغيرهم، كتابة كلوديا مارشيليان اخراج نديم مهنا. واختيار الفنانة ماريتا الحلاني لغناء الشارة التي هي من كلمات نزار فرنسيس، الحان وتوزيع جاد الرحباني

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