Advertisements

تعطيل العمل بأحد فروع بنك بلوم للاشتباه فى وجود حالة كورونا

الأحد 10/مايو/2020 - 09:36 م
بوابة الفجر
علق بنك بلوم مصر، العمل بفرع القاهرة الجديدة، إثر الاشتباه فى إصابة أحد الموظفين بالفرع، مع توجيه العملاء لأقرب فرع فى نفس المنطقة وهو فرع " الياسمين".

وتم الإبلاغ عن الاشتباه فى إصابة الموظف أول أمس الجمعة 8 مايو، وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية واتخاذ كافة الاحتياطات والعمل على تعقيم الفرع خلال عطلة نهاية الأسبوع، وكذلك التنسيق لإجراء مسح لكافة العاملين بالفرع للتأكد من سلامتهم.

ومن أجل الحفاظ على سلامه العملاء والعاملين، يستمر بنك بلوم مصر فى تطبيق إجراءات الوقايه والقيام بعمليات التعقيم المستمر لكافة إدارات البنك وشبكة فروعه، واضعا التدابير الإحترازية فى مقدمة أولوياته بما يتوافق مع توجهات الدولة فى ظل الأزمه الراهنه.

وفى ظل الإجراءات الإحترازية التى يتخذها بنك بلوم مصر للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد وفقا للإرشادات المعتمدة من وزاره الصحة، وحرصًا على سلامة العملاء وكافة العاملين بالبنك.

أخبار تهمك

علي جمعة يكشف مفاجأة عن موقع مناظرة سيدنا موسى والسحرة بمصر (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

مجلس الوزراء يفجر مفاجأة بشأن وفيات كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

"المرور" تستلم رادار "الساهر" الجديد.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة المقدمة من وزارة القوى العاملة

منذ يومين

"بمقابل 20 ألف دولار".. الماسونية تتصيد ثغرة كورونا لإقناع عرب بموانئ رومانيا للتخلي عن دينهم

منذ ساعتين

تحذير هام من البنك الأهلي بشأن عمليات نصب على العملاء

منذ حوالي 8 ساعات

أحمد موسي يكشف كارثة تحدث في مستشفيات عزل مصابي كورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

3 صفقات مدوية تنتظر الأهلي في الموسم الجديد

منذ 37 دقيقة

عاجل.. نقابة الأطباء تهدد بالتصعيد ضد برلماني اقتحم أحد المستشفيات

منذ حوالي 6 ساعات

طلب إحاطة بشأن شبهة فساد بـ200 مليون جنيه في "القومي للاتصالات"

منذ حوالي 10 ساعات

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن علاج كورونا

منذ يوم

عاجل.. السيسي يصدر تكليفات مهمة لوزير المالية بشأن التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة: تسجيل 436 إصابة جديدة بالكورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

تحذير عاجل من "الأطباء": إصابات كورونا ترتفع بشكل جنوني.. والحظر الكامل ضروري

منذ حوالي 3 ساعات

هل حصل الأهلي على توقيع نجم بيراميدز؟

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إجراء من 'الأعلى للإعلام' ضد غادة عبدالرازق

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:04 ص

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة المقدمة من وزارة القوى العاملة

تحذير عاجل من "الأطباء": إصابات كورونا ترتفع بشكل جنوني.. والحظر الكامل ضروري

06:52 م

"المرور" تستلم رادار "الساهر" الجديد.. تعرف على التفاصيل

08:13 م

مجلس الوزراء يفجر مفاجأة بشأن وفيات كورونا

12:39 م

"بمقابل 20 ألف دولار".. الماسونية تتصيد ثغرة كورونا لإقناع عرب بموانئ رومانيا للتخلي عن دينهم

07:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟