خاص.. فريق فيلم "موسى" يستأنفون تصويره بعد رمضان

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تعاقد الفنان كريم محمود عبد العزيز، على تقديم فيلم جديد بعنوان "موسى" ويجسد خلاله دور طالب جامعي متفوق في كلية الهندسة يعاني من مرض نفسي.







وعلم "الفجر الفني" من مصادره الخاصة، أن أبطال فريق عمل فيلم "موسى"متوقفين عن تصوير أحداث الفيلم حاليًا نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد وانشغال المخرج بيتر ميمي بتصوير مسلسل الأختيار، ومن المقرر أستئناف تصوير الفيلم بعد شهر رمضان الحالي".





فيلم "موسى" تدور أحداثة في إطار الإثارة والأكشن، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان إياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وأحمد مالك واحمد حاتم وعمر الشناوي، والفيلم من إخراج بيتر ميمي.