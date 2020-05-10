في ذكرى ميلاده.. بداية دخول صلاح أبو سيف الوسط الفني وسبب سخريته من العمد والمشايخ

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تحل اليوم ذكرى ميلاد رائد الواقعية وأحد أهم مخرجين السينما المصرية، وهو المخرج الكبير صلاح أبو سيف.



حفر اسمه بأحرف من نور في وجدان كل عشاق السينما، بعد رحلة فنية غاص من خلالها في أعماق مصر راصدًا أجمل ما فيها وكاشفًا أوجاع أهلها.



بداية دخول صلاح أبو سيف، الوسط الفني، كان يعمل موظف بسيط في حسابات شركة غزل المحلة واكتشفه نيازي مصطفي، بالمصادفة عندما كان يصور فيلمًا تسجيليًا عن شركات طلعت حرب، ورافقه في جولته صلاح أبوسيف، ثم توسط "نيازي" لنقله لاستديو مصر.



عمل بالمونتاج حتي أصبح رئيس قسم المونتاج وتعرف علي زوجته هناك وبعدها اكتسب خبرة عظيمة مكنته من الإخراج بعدما قام بدراسته في إيطاليا وفرنسا.



وعن سبب سخريته من العُمد والمشايخ في أفلامه، تربي على يد والدته بعد طلاقها من والده العمدة الذي كان يريدها أن تعيش معه في بني سويف لذلك شب وعنده عقدة نفسية من العمد والمشايخ وهو ما جعله يسخر منهم في كل أفلامه خاصة "الزوجة الثانية".

