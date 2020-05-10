يوميات نجوم الزمن الجميل في رمضان.. نعيمة عاكف تقوم بزيارة مساجد الأولياء الصالحين

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يوميات نجوم الزمن الجميل في رمضان، تذهب بك اليوم إلى النجمة الاستعراضية نعيمة عاكف، لتتعرف على عاداتها وطقوسها اليومية في الشهر الكريم.



لكل منا طقوسه وعاداته فى رمضان، سواء فى أثناء الصيام أو بعد الإفطار، وهو ما ينطبق على نجوم الزمن الجميل.



كانت نعيمة عاكف، تحرص على الصيام منذ كان عمرها 8 سنوات، والدها كان يقدم مكافأة قدرها 20 قرشًا لكل ابنة من بناته تصوم رمضان.



بعد أن أصبحت نجمة في السينما كانت تقوم ببطولة فيلم، وصادفت أيام التصوير شهر رمضان وطلب منها المخرج أن تفطر لتتمكن من العمل لكنها رفضت وأصرت على الصيام وطلبت تأجيل التصوير.



ومن من أهم العادات التى تحرص عليها نعيمة عاكف، في رمضان بعد الإفطار زيارة مساجد الأولياء الصالحين.



طلبت احدى المجلات اجراء حوارًا معها في رمضان رفضت إجراء أي مقابلات صحفية، وأنها تفضل الاعتكاف والصلاة وقراءة القرآن الكريم.



وحاول محرر المجلة استبدال الخبر بصورة لها وهي على سجادة الصلاة، ولكنها رفضت بشدة مؤكدة أن الصلاة عبادة لله ولا تحتاج إلى تسليط الضوء عليها.



وكانت نعيمة عاكف، تقضي ساعات طويلة في طهي أشهى المأكولات والمشروبات الرمضانية.

