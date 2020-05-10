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"شباب امرأة" قصة حقيقية عاشها صلاح أبو سيف.. وهذا سبب ندمه

الأحد 10/مايو/2020 - 09:45 م
بوابة الفجر
ريهام كمال

كان المخرج صلاح أبو سيف، يقدس المرأة ويحاول أن يلفت نظر المجتمع الي ما تتعرض له من قهر من خلال أفلامه أو ربما أدان بالكاميرا والده العمدة الذي كان يعيش في بني سويف وتزوج أمه وأراد أن يجعلها تعيش معه عندما رفضت طلقها وتولت هي تربيته.

كان دائمًا يسخر من عقلية العمدة في أفلامه مثلما حدث في "الزوجة الثانية" بسبب ما تعرضت له والدته من ظلم والده العمدة.

أخرج صلاح أبو سيف، فيلم "شباب امرأة" للفنانة الكبيرة تحية كاريوكا، والفنان الكبير شكري سرحان.

قصة حقيقية عاشها صلاح أبو سيف، في باريس عندما تعلقت به سيدة وأرادت أن تستقطبه لعالمها بما لها مقابل شبابه وربما كان هذا أحد أسباب عودته من باريس

عندما عاد حكى هذه القصة للكاتب يوسف جوهر، صديقه وكتبها الاثنان فيلم وظهر "شباب امرأة" بشكل مصري.

وعن سر ندم صلاح أبو سيف، وهو قتل "شفاعات" تحية كاريوكا، في نهاية الفيلم، وقال: لو قدر لي إعادة تصوير هذا الفيلم لن أحكم عليها بالموت لأنني ظلمتها كما ظلمها المجتمع.

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