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إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل 10 متهمين بـ"طلائع حسم الإرهابية"

الأحد 10/مايو/2020 - 09:44 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
قررت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء  سبيل 10 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 828 لسنة 2017 حصر أمن دولة والمعروفة إعلاميًا بـ"طلائع حسم الإرهابية". 

وهم كل من: 
1- ممدوح أحمد أحمد أحمد الديب 
2- خالد عبد الله دسوقي عبد الله 
3- صابر محمد لبيب مغربي 
4- محمد مبروك عبد الفضيل مبروك 
5- شيماء أحمد على محمد 
6- عادل عبد السلام شيخ دبس 
7- أحمد عبد العزيز عبد النبي سلامة 
8- خالد كمال عطية عبد المقصود 
9- عمرو بركات الدسوقي عبد الرحمن 
10- مصطفى أحمد على الجندى 

ووجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم منها التحريض ضد مؤسسات الدولة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة. 


قررت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، إخلاء سبيل متهمين في القضية رقم 385 لسنة 2017 والمعروفة إعلاميًا بـ" تنظيم ولاية داعش الصعيد"، وهما: محمود علي فرغلي عطية، ومحمد محمود محمد زيد.

وأسندت النيابة إلى المتهمين في هذة القضية تهم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة وانضموا لجماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستباحة دماء المواطنين المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم. 

واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها مع علمهم بذلك.كما أسندت النيابة إلى المتهمين السرقة بالإكراه، وحيازة أسلحة نارية وذخائر مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وتصنيع مفرقعات، والتحضير لارتكاب أعمال إرهابية برصد ومنشآت عامة وحيوية. 

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