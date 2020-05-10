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نجم مانشستر سيتي السابق يغازل جوارديولا

الأحد 10/مايو/2020 - 09:46 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

قام تييري أمبروز، جناح نادي ميتز الفرنسي، بفتح الباب أمام فكرة العودة إلى صفوف مانشستر سيتي والتدرب تحت قيادة بيب جوارديولا.

 

ويعد أمبروز أحد خريج أكاديمية نادي مانشستر سيتي، حيث انضم لصفوف الفريق الإنجليزي في عام 2013 والتحق بفريق مانشستر سيتي تحت 18 عامًا.

 

وقال أمبروز في تصريحات نقلتها صحيفة لو 10 سبورت الفرنسية: مانشستر سيتي؟ وصلت إلى هناك في عمر صغير للغاية وكنت أفضل لاعب مع فريق الشباب آنذاك، تحصلت على لقب الهداف وتوجنا ببطولة الدوري وقتها.

 

وأضاف: تعلمت الكثير خلال فترة تواجدي في مانشستر سيتي ويؤسفني أنني لم أفرض نفسي في الفريق الأول، أعتقد أنه كان لدي فرصة في مرحلة ما وتجاوزت المسارات لذلك ليس هناك ندم حقيقي .

 

وأوضح:  لقد آذيت نفسي بالفعل، لكنني تعلمت الكثير وأعرف أنه حتى نهاية حياتي أستطيع أن أقول إنني لعبت في مانشستر سيتي، إنه نادي رائع، إذا فتح الباب مرة أخرى؟ بالتأكيد سألعب هناك فعقلي ما يزال يفكر في ذلك الأمر.

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