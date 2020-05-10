Advertisements

أحمد السقا يوجة رسالة لمجهول: "أسف اني جرحتك"

الأحد 10/مايو/2020 - 09:59 م
السقا
السقا
شيماء يونس
نشر الفنان أحمد السقا مقطع فيديو قصير لمتابعيه وجمهوره، بعنوان "إعتذار مطلق"، وذلك عبر صفحته الرسمية عبر موقع الصور والفيديوهات "إنتسجرام"، مع ردور فعل إيجابية من عدد من الفنانين.


و جاءت العبارات في مقطع الفيديو من قبل "السقا"، "إعتذار في المطلق احتياطي، اسف.. أسف على اللي عملته واللي معملتهوش، أسف على اللي اعرفه واللي معرفهوش، اسف للي أعرفه واللي معرفهوش، أسف للي ضايقته او مضيقتهوش، أسف للي جرحته وحتى مجرحتهوش، أسف للي هيقبل إعتذاري أو ميقبلهوش، أسف لكل كائن حي، من أول بني أدم أو حتى مهموش، الرحمة حلوة ياللي فهمتوا كلامي وياللي مفهمتهوش، أسف على اللي عملته واللي معملتهوش"، ولاقى الفيديو إعجاب العديد من نجوم الفن منهم نجلاء بدر، فيفي عبدو و ياسين السقا".



والجدير بالذكر أن الفنان أحمد السقا يشارك في البرنامج الرمضاني "إغلب السقا"، الذي يُعرض على قناة MBC مصر في تمام الساعة السابعة مساء، ويقدم في كل حلقة مسابقات ترفيهية ورياضية بشكل غير تقليدي بينه وبين أحد النجوم، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي تم ربحها إلى إحدى الجهات الخيرية، وتشاركه في تقديم البرنامج الفنانة رزان مغربي.

أخبار تهمك

علي جمعة يكشف مفاجأة عن موقع مناظرة سيدنا موسى والسحرة بمصر (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

طلب إحاطة بشأن شبهة فساد بـ200 مليون جنيه في "القومي للاتصالات"

منذ حوالي 10 ساعات

أحمد موسي يكشف كارثة تحدث في مستشفيات عزل مصابي كورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة المقدمة من وزارة القوى العاملة

منذ يومين

هل حصل الأهلي على توقيع نجم بيراميدز؟

منذ أقل من ساعة

عاجل.. نقابة الأطباء تهدد بالتصعيد ضد برلماني اقتحم أحد المستشفيات

منذ حوالي 6 ساعات

"المرور" تستلم رادار "الساهر" الجديد.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

"بمقابل 20 ألف دولار".. الماسونية تتصيد ثغرة كورونا لإقناع عرب بموانئ رومانيا للتخلي عن دينهم

منذ ساعتين و 5 دقيقة

الصحة: تسجيل 436 إصابة جديدة بالكورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر تكليفات مهمة لوزير المالية بشأن التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن علاج كورونا

منذ يوم

عاجل.. إجراء من 'الأعلى للإعلام' ضد غادة عبدالرازق

منذ أقل من ساعتين

تحذير هام من البنك الأهلي بشأن عمليات نصب على العملاء

منذ حوالي 8 ساعات

مجلس الوزراء يفجر مفاجأة بشأن وفيات كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

3 صفقات مدوية تنتظر الأهلي في الموسم الجديد

منذ 38 دقيقة

تحذير عاجل من "الأطباء": إصابات كورونا ترتفع بشكل جنوني.. والحظر الكامل ضروري

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:04 ص

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة المقدمة من وزارة القوى العاملة

تحذير عاجل من "الأطباء": إصابات كورونا ترتفع بشكل جنوني.. والحظر الكامل ضروري

06:52 م

"المرور" تستلم رادار "الساهر" الجديد.. تعرف على التفاصيل

08:13 م

مجلس الوزراء يفجر مفاجأة بشأن وفيات كورونا

12:39 م

"بمقابل 20 ألف دولار".. الماسونية تتصيد ثغرة كورونا لإقناع عرب بموانئ رومانيا للتخلي عن دينهم

07:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟