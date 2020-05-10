أحمد السقا يوجة رسالة لمجهول: "أسف اني جرحتك"

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نشر الفنان أحمد السقا مقطع فيديو قصير لمتابعيه وجمهوره، بعنوان "إعتذار مطلق"، وذلك عبر صفحته الرسمية عبر موقع الصور والفيديوهات "إنتسجرام"، مع ردور فعل إيجابية من عدد من الفنانين.





و جاءت العبارات في مقطع الفيديو من قبل "السقا"، "إعتذار في المطلق احتياطي، اسف.. أسف على اللي عملته واللي معملتهوش، أسف على اللي اعرفه واللي معرفهوش، اسف للي أعرفه واللي معرفهوش، أسف للي ضايقته او مضيقتهوش، أسف للي جرحته وحتى مجرحتهوش، أسف للي هيقبل إعتذاري أو ميقبلهوش، أسف لكل كائن حي، من أول بني أدم أو حتى مهموش، الرحمة حلوة ياللي فهمتوا كلامي وياللي مفهمتهوش، أسف على اللي عملته واللي معملتهوش"، ولاقى الفيديو إعجاب العديد من نجوم الفن منهم نجلاء بدر، فيفي عبدو و ياسين السقا".







والجدير بالذكر أن الفنان أحمد السقا يشارك في البرنامج الرمضاني "إغلب السقا"، الذي يُعرض على قناة MBC مصر في تمام الساعة السابعة مساء، ويقدم في كل حلقة مسابقات ترفيهية ورياضية بشكل غير تقليدي بينه وبين أحد النجوم، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي تم ربحها إلى إحدى الجهات الخيرية، وتشاركه في تقديم البرنامج الفنانة رزان مغربي.

