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الأمم المتحدة تطلق سراح 85 طفلا من سجون جنوب السودان بسبب كورونا

الأحد 10/مايو/2020 - 09:44 م
بوابة الفجر
وكالات
أعلنت الأمم المتحدة، الإفراج عن 85 طفلا في جنوب السودان، ضمن الجهود المبذولة لتخفيف اكتظاظ السجون ومنع تفشي وباء فيروس كورونا المستجد بين السجناء.

وذكر مكتب صندوق الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، أن الذين أطلق سراحهم تم لم شملهم مع آبائهم أو الأوصياء القانونيين عنهم.

وأضاف المكتب أن اكتظاظ السجون في جنوب السودان، مع ضعف الصرف الصحي، وغياب الرعاية الصحية يمثل ظروفا مواتية لانتشار فيروس كورونا.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3,673 مليون إصابة، بينهم أكثر من 253 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,211 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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