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القاطرة الإفريقية يكسر صمته ويكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك

الأحد 10/مايو/2020 - 10:42 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي

أشارت تقارير صحفية، عن موقف التوجولي لابا كودجو مهاجم العين من الرحيل عن الفريق الإماراتي خلال الفترة المقبلة.

 

حيث تلقى كودجو عدة عروض عربية وخليجية، أبرزها من الهلال السعودي والأهلي والزمالك المصري.

 

وتحدث لابا كودجو خلال تصريحاته عبر قناة العين، قائلا:" هناك العديد من الشائعات التي تربطني بالرحيل عن العين، فأنا لاعب لهذا الفريق وفخور بإنتمائي لهم".

 

وتابع:" نحن هنا أكثر من عائلة، وهذا هو كلمة السر في تعزيز روح الفريق ككل، نتواصل دائماً مع بعضنا البعض ونتفقد الأحوال".

 

وأتم:" أعيش أفضل أوقاتي مع العين، وأنا باق في العين وعقدي مستمر حتى عام 2022".

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