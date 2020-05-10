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نجلاء في "بـ100 وش" تتصدر تريند تويتر ويبشر بقدوم موهبة كبيرة في المستقبل

الأحد 10/مايو/2020 - 10:44 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
بجملة "لا ليا قريب ولا حبيب ولا غريب" وغيرها جعلت "نجلاء" أو الفنانة دنيا ماهر، في مسلسل "بـ100 وش" تتصدر موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

استطاعت دنيا ماهر، بروحها الخفيفة ومشاهدها الكوميدية وأدائها البسيط، أن يتعلق بها الجمهور، وجعلتها تتصدر التريند بإسم الشخصية على الرغم من معرفتهم اسمها الحقيقي، لتعيد الاعتبار للموهبة المجردة والتلقائية في الأداء.

بدأت مشوارها الفني منذ عدة سنوات ومن أشهر أدوارها دور المريضة النفسية التي قتلت زوجها وأبنائها بمسلسل "سجن النساء " مع الفنانة نيللي كريم.

كما قدمت مشهدين في فيلم "ليل خارجي"، ودور الدكتورة قريبة تقى في "هذا المساء"، لتعود دنيا ماهر، من جديد تحت قيادة المخرجة كاملة ابو زكري، وتقدم شخصية الممرضة نجلاء اليتيمة التي كانت تعتني برجل عجوز يدعى "غزال" ولكن قبل وفاته نجحت في الاستيلاء على ثروته بمشاركة نيللي كريم، وآسر ياسين.

وشاركت في عدة أعمال منها بخط الأيد وطلعت روحي، وسقوط حر، وواحة الغروب، وبعد نجاحها الكبير في "بـ100 وش" أصبحت حديث السوشيال ميا، ونالت إشادة كبيرة من الجمهور.

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