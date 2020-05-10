كواليس حلقة علي الحجار على 'القاهرة اليوم'

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يستضيف برنامج "القاهرة اليوم"، المُذاع على قناة اليوم، مساء اليوم، الفنان علي الحجار، وذلك في أمسية فنية مختلفة.



ويتحدث "الحجار" خلال الحلقة عن حياته ونشأته وميلاده ودراسته، وأيضًا مشواره الفني، وأهم الشخصيات التي تأثر بها طوال مشواره، كما يتحدث عن نجله أحمد، وسر حبه للموسيقى والفن.



وتبدأ الحلقة في تمام الـ١١ مساءً، والبرنامج من تقديم الإعلامي جمال عنايت، والإعلامية بثينة توكل، ومن إخراج عبدالرحمن زهران.