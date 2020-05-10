"موظفون جدد خلال 48 ساعة".. رئيس نادي الشهر العقاري يكشف عن إجراءات الدولة لمنع التكدس

قال الدكتور ضيف النجار رئيس نادي الشهر العقاري، في تعليقه على اتخاذ إجراءات احترازية جديدة قللت من تكدسات الشهر العقاري التي شهدتها المكاتب بداية الأسبوع الماضي مع عودة عدد معين من الخدمات إن الشهر العقاري مختلف عن بقية الأجهزة في الدولة لكونه يرتبط بضرورة تواجد المواطن لتوقيع على أي ورقة.





وأضاف النجار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "القاهرة الأن"، المذاع على فضائية "العربية الحدث"، مساء الأحد أن وزارة العدل اتخذت إجراءات غير مسبوقة خلال أيامه معدودة تخص التعقيم والإجراءات الاحترازية والتسريع في تعيين موظفين جدد في غضون 48 ساعه بعد توقف ست سنوات لتسريع إنجاز الخدمات، وصرف المترددين.





ووصف عودة العمل تدريجيًا بأنه حلًا عبقريًا حتى يعتاد الناس على الإجراءات الاحترازية، مشيرًا إلى أن تكدس الجماهير في بداية عودة بعض الخدمات بسبب جهلهم أن العودة تخص خدمات معينة فاعتقدوا أن العودة كاملة بالإضافة لتوقف أوراق المواطنين على مدار 40 يومًا.





وأشار رئيس نادي الشهر العقاري، إلى أن جميع العاملين ملتزمون بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، لافتًا أنه ليس من حق اي مواطن طلب خدمة دون أن يرتدي الكمامة.





وبين أن الشهر العقاري توسع أيضا في مقرات الخدمات عبر مكاتب هيئات البريد لتقديم الخدمات المتكاملة.





في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، خروج 73 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2075 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2556 حالة، من ضمنهم الـ 2075 متعافيا





وأضاف أنه تم تسجيل 436 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 9400 حالة من ضمنهم 2075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و525 حالة وفاة.



