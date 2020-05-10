موقف مؤثر بين ميدو عادل وزينة.. في الحلقة 18 مسلسل "جمع سالم"

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بثت شاشة قناة "النهار دراما" الحلقة 18 مسلسل جمع سالم للنجمة زينة، وشهدت الحلقة تطور كبير حيث قام الفنان ميدو عادل "يوسف" بكسر باب منزل الفنانة زينة "مريم" شقيقته بعدما اخبرته في التليفون أنها ستموت وعندما دخل عليها وجدها فقدت وعيها وملقاه على الارض وظل يسألها عن نوع الادوية التي تناولتها هو يبكي.





ثم دخلت الفنانة دلال عبد العزيز "هاجر" والدة مريم بالتبني وصديقها سامح وقام بفحصها وأخبرهما أن السبب في ذلك المخدرات التي تتعاطها".



وفي المشهد الثاني طلبت مريم من والدتها هاجر أن توافق على استقرار شقيقها يوسف معهما في المنزل، فوافقت واقنعت يوسف بالاستقرار في منزلهما.