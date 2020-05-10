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في الحلقة 18 مسلسل جمع سالم.. محمد شاهين يتعرض للضرب

الأحد 10/مايو/2020 - 11:02 م
محمد شاهين
محمد شاهين
رشا عادل
بدأت شاشة قناة "النهار دراما" عرض الحلقة 18 للفنانة زينة، وشهدت الحلقة تطور كبير في الأحداث بعدما بدأ الفنان محمد شاهين "يونس" البحث عن مجدي الذي هرب من المنزل بعدما ضرب شقيقته بالبتني، فذهب للميكانيكي ولكي يسأله عنه فخدعه وطلب منه الدخول إلى الورشة وعندما دخل قام بضربه حتى سقط يونس على الارض.


ثم سأله يونس عن سبب ذلك فأخبره أنه أيضًا يبحث عن مجدي لأنه قام بسرقته، وافقتوا معًا على البحث عن مجدي.



قصة مسلسل زينة

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول قضية التبني.


أبطال المسلسل

يشارك في بطولته زينة ودلال عبدالعزيز ومحمد علاء وملك قورة ومحمد شاهين وعادل عبدالرازق وسلوى خطاب.

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