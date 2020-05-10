برلمانية تطالب بتطبيق الحظر الكلي لمدة أسبوعين لمواجهة كورونا





وتابعت: "ناس كثيرة معندهاش وعي.. حالات الإصابة في زيادة مستمرة.. والجائحة ممكن أن تستمر عام أو عامين، ولابد من وقفة.. هتفرق كتير لو خدت أسبوعين مع إجازة العيد".



وناشدت الجميع باتباع الإجراءات الطبية التى تعلنها وزارة الصحة، حفاظًا على صحتهم وصحة المجتمع، وتابعت:"اللى بيشرب شيشة يجب أن يخف على نفسه لأنه أكثر عرض بالإصابة لفيروس كورونا".



كما تقدمت النائبة، بالشكر إلى كافة الأطقم الطبية التى أثبتت كفائتها فى العمل الجاد رغم أجورهم المتدنية، وتابعت:"يستحقوا كل التكريم والشكر، والعالم قال أنه يجب تكريم العاملين فى المنظومة الطبية، مثل مشاهير الفن والرياضة".



وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 73 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2075 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2556 حالة، من ضمنهم الـ 2075 متعافيا







وأضاف أنه تم تسجيل 436 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





















طالبت شادية ثابت عضو مجلس النواب، بضرورة تطبيق الحظر الكلي لمدة أسبوعين ويتم استغلال إجازة عيد الفطر في تطبيق ذلك، من أجل مواجهة ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، "كوفيد 19"، التي قاربت على الـ500 إصابة يوميًا.وأضافت ثابت، حوارها مع الإعلامى وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر الفضائية الأولى المصرية، أنه عقب الانتهاء من الحظر الكلي يتم التعايش مع كورونا، مع اتباع الإجراءات الطبية المشددة، مشيرة إلى أن الحديث عن الخسائر المادية لا يعوض الخسائر البشرية، خاصة وأننا فى ظل جائحة يعانى منها العالم كافة وليس مصر فقط.ولفتت إلى أن الأخذ بتجارب الدول التى طبقت الحظر الكلى، ومن ثم ندرس النتائج التى ستترتب على ذلك، مؤكدة أنه لا يمكن التعويل على وعي المواطنين.