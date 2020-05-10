الزمالك يكشف حقيقة العروض المقدمة لـ"بن شرقي"

كشف نادي الزماللك عن موقفه النهائي من رحيل المغربي أشرف بن شرقي نجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وانتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة التي تشير إلى تقدم نادي طرابزون سبور التركي بعرض إلى بن شرقي لضمه في الصيف القادم.

ولكن نفى نادي الزمالك كل الأنباء المتدوالة حول وجود رغبة لدى النادي في التخلي عن خدمات أشرف بن شرقي في نهاية الموسم الجاري.

كما أكد مسئولو نادي الزمالك أن النادي في حاجة شديدة إلى خدمات بن شرقي في الموسم القادم ولن يوافق على رحيله لأي نادي في الصيف.