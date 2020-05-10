ليفربول يوافق على إعارة لاعبه

كشفت تقاريرصحفية عن أن نادي ليفربول وافق على اعارة لاعب الفريق نيكو ويليامز خلال فترة الانتقالات المقبلة.





ترك نيكو ويليامز البالغ من العمر 19 عامًا انطباعًا كبيرًا خلال ظهوره خلال 5 مباريات في مسابقات الكأس.





نظرًا للأثر المالي لوباء فيروس كورونا، فمن المرجح أن يفكر ليفربول في الحفاظ على ويليامز كنسخة احتياطية إلى ألكسندر أرنولد الذي لا يمكن تعويضه.





ووفقًا لـ Liverpool Echo ، فإن يورجن كلوب يرغب بمنح ويليامز فرصة لكسب المشاركة المنتظمة في ناد آخر.





وأوضح التقرير أن ليفربول قد تم تشجيعهم من خلال تطوير هاري ويلسون خلال فترة الاعارةالتي قضاها في بورنموث ، مما يسلط الضوء على الفوائد المحتملة على المدى الطويل من السماح وليامز باكتساب الخبرة في مكان آخر.