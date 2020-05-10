بريطانيا تعلن تغليظ عقوبة منتهكي الحجر الصحي

شدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على ضرورة أن يحترم المواطنون تدابير العزل الصحي، مؤكدا أنه سيزيد قيمة الغرامات المفروضة على منتهكي هذه التدابير.





وحذر جونسون البريطانيين في كلمة ألقاها اليوم الأحد، قائلا: "يجب عليكم أن تمتثلوا لقواعد التباعد، وحتى نطبق هذه القواعد على أكمل وجه، سنزيد قيمة الغرامات المفروضة على الأقلية الصغيرة التي تنتهك التدابير".





وأشار موقع "ميرور" إلى أن قيمة الغرامة التي كانت 60 جنيها إسترلينيا سترتفع إلى 100، لتتضاعف مع كل تكرار للانتهاك إلى أن تصل إلى 3 آلاف و200 جنيه إسترليني.





وأعلن جونسون، أن حكومة بلاده شرعت في عملية تدريجية لرفع القيود المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا مع تبني خطة تحذير من المرض تضم 5 درجات خطورة.





وتعتبر بريطانيا الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الوفيات بفيروس كورونا بـ31855 حالة، والثالثة من حيث الإصابات بـ219183.





هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3,673 مليون إصابة، بينهم أكثر من 253 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,211 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.



