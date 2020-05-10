Advertisements

بريطانيا تعلن تغليظ عقوبة منتهكي الحجر الصحي

الأحد 10/مايو/2020 - 11:02 م
بوريس جونسون
بوريس جونسون
وكالات
شدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على ضرورة أن يحترم المواطنون تدابير العزل الصحي، مؤكدا أنه سيزيد قيمة الغرامات المفروضة على منتهكي هذه التدابير.

وحذر جونسون البريطانيين في كلمة ألقاها اليوم الأحد، قائلا: "يجب عليكم أن تمتثلوا لقواعد التباعد، وحتى نطبق هذه القواعد على أكمل وجه، سنزيد قيمة الغرامات المفروضة على الأقلية الصغيرة التي تنتهك التدابير".

وأشار موقع "ميرور" إلى أن قيمة الغرامة التي كانت 60 جنيها إسترلينيا سترتفع إلى 100، لتتضاعف مع كل تكرار للانتهاك إلى أن تصل إلى 3 آلاف و200 جنيه إسترليني.  

وأعلن جونسون، أن حكومة بلاده شرعت في عملية تدريجية لرفع القيود المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا مع تبني خطة تحذير من المرض تضم 5 درجات خطورة.

وتعتبر بريطانيا الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الوفيات بفيروس كورونا بـ31855 حالة، والثالثة من حيث الإصابات بـ219183.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3,673 مليون إصابة، بينهم أكثر من 253 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,211 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفيات الكورونا منتهكي عقوبة تغليظ بريطانيا الحجر الصحي

أخبار تهمك

تحذير هام من البنك الأهلي بشأن عمليات نصب على العملاء

منذ حوالي 9 ساعات

الصحة: تسجيل 436 إصابة جديدة بالكورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر تكليفات مهمة لوزير المالية بشأن التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد موسي يكشف كارثة تحدث في مستشفيات عزل مصابي كورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

وائل الإبراشي: "كورونا" سيستمر لعدة أشهر وعلينا التعايش معه (فيديو)

منذ ساعة و 24 دقيقة

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة المقدمة من وزارة القوى العاملة

منذ يومين

تحذير عاجل من "الأطباء": إصابات كورونا ترتفع بشكل جنوني.. والحظر الكامل ضروري

منذ حوالي 5 ساعات

"المرور" تستلم رادار "الساهر" الجديد.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

طلب إحاطة بشأن شبهة فساد بـ200 مليون جنيه في "القومي للاتصالات"

منذ حوالي 11 ساعة

النائب العام: شادي حبشي تسمم بالكحول ولا آثار للتعذيب

منذ ساعة

"بمقابل 20 ألف دولار".. الماسونية تتصيد ثغرة كورونا لإقناع عرب بموانئ رومانيا للتخلي عن دينهم

منذ حوالي 4 ساعات

تعطيل العمل بأحد فروع بنك بلوم للاشتباه فى وجود حالة كورونا

منذ أقل من ساعتين

مجلس الوزراء يفجر مفاجأة بشأن وفيات كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

3 صفقات مدوية تنتظر الأهلي في الموسم الجديد

منذ ساعتين و 7 دقيقة

علي جمعة يكشف مفاجأة عن موقع مناظرة سيدنا موسى والسحرة بمصر (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

القاطرة الإفريقية يكسر صمته ويكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. إصابة وزير الصحة البريطاني بفيروس كورونا

كورونا.. ارتفاع عدد الوفيات في بريطانيا إلى 759 حالة

بريطانيا: "جونسون" سيمضي ليلته في المستشفى لإجراء فحوصات كورونا

رئيسة وزراء بريطانيا السابقة تعلق على دخول "جونسون" للعناية المركزة

بريطانيا: من الصعب إعلان موعد محدد لاستئناف "جونسون" عمله

بريطانيا.. الكشف عن نتائج فحوصات "جونسون" الآخيرة لكورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:04 ص

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة المقدمة من وزارة القوى العاملة

وائل الإبراشي: "كورونا" سيستمر لعدة أشهر وعلينا التعايش معه (فيديو)

10:06 م

تحذير عاجل من "الأطباء": إصابات كورونا ترتفع بشكل جنوني.. والحظر الكامل ضروري

06:52 م

"المرور" تستلم رادار "الساهر" الجديد.. تعرف على التفاصيل

08:13 م

مجلس الوزراء يفجر مفاجأة بشأن وفيات كورونا

12:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟