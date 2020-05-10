43 % من شكاوي المحمول كانت من صعوبة نقل الأرقام بين المشغلين

في إطار حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على التطوير المستمر لمنظومة تحسين جودة خدمات الاتصالات، والارتقاء بتجربة مستخدمي الاتصالات في الحصول على الخدمات بجودة عالية وسعر مناسب، وتأكيداً على مبدأ الشفافية في حصول المستخدمين على معلومات وافية عن الخدمات المقدمة لهم، أصدر الجهاز تقرير "منظومة متابعة شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات".

يرصد التقرير مؤشرات متابعة شكاوى المستخدمين الواردة لمركز الشكاوى بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على رقم 155، ويشمل التقرير مؤشرات عدد الشكاوى الواردة للمركز ونسبة الشكاوى التي تم الاستجابة لها بعد التصعيد للجهاز خلال فترة القياس ومتوسط زمن الاستجابة للشكوى لدى مقدم الخدمة، وذلك خلال الربع الأول من عام 2020.





وأشار الجهاز إلى أن 43 % من شكاوى عملاء المحمول كانت من صعوبة نقل الأرقام بين المشغلين تتضمن إما رفض نقل الرقم بدون سبب، عدم الرد على طلب النقل او وجود مشكلات فنية بعد نقل الرقم، 18% شكاوى من مشكلات في حساب الاستهلاك أو الفواتير، 13% شكاوى من جودة الخدمة والتي تشمل مشكلات التغطية وجودة الصوت وانقطاع المكالمات وعدم القدرة على اجراء المكالمة وبطء خدمة الموبايل انترنت، 8% شكاوى من إيقاف الخط لعدم استيفاء جميع البيانات المطلوبة لتفعيل الخط، 6% اشتراك في خدمة دون رغبه العميل، 4% شكاوى من معاملات نقل الأموال عبر الهاتف المحمول (محفظة الأموال)، 3% شكاوى من عدم وضوح العروض التسويقية أو عدم تطبيقها بالصورة المعلنة، 3% شكاوى سحب ملكية الأرقام من المستخدم من قبل مقدم الخدمة بسبب عدم استخدام الخط لفترة 90 يوم و2% مشكلات أخرى.





سجلت شركة اورنج معدل شكاوى يقدر بـ 22 شكوى مصعدة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لكل 100 ألف مشترك، بينما سجلت المصرية للاتصالات 18 شكوى لكل 100 ألف مشترك، فودافون 16 شكوى لكل 100 ألف مشترك 15 شكوى لكل 100 ألف مشترك تجاه اتصالات.