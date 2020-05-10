ملك قورة تقع في الحب.. بالحلقة 18 من مسلسل "جمع سالم"

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بدأت شاشة قناة "النهار دراما" عرض الحلقة 18 العديد من الأحداث المثيرة للغاية بعدما أخبر فادي الفنان ملك قورة "سارة" أنه أخذ قرض من البنك من أجل أكتمال الكافية فغضبت منه لأنه شاريكته ولابد أن يخبرها بذلك من قبل أخذه وطلبت منه أن الذهاب إلى منزلها، فأحاول فادي أن يقنعها أنه لا يريد أن يرهقها معه في عمل الكافية.





ثم أخبرها فادي أنه يحبها وطلب منها أن تعترف بحبها له فابتسمت.





يشارك في بطولته زينة ودلال عبدالعزيز ومحمد علاء وملك قورة ومحمد شاهين وعادل عبدالرازق وسلوى خطاب وسامح الصريطي.

