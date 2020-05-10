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غادة عبد الرازق تبرر وجود شخص في حياتها: محتاجة حد يسمعني

الأحد 10/مايو/2020 - 11:14 م
بوابة الفجر
شيماء يونس
صرحت الفنانة غادة عبد الرازق عن ما بداخلها، للحديث عن سيرة الحب في حياتها وذلك عبر برنامج "MBC trending"، المذاع عبر فصائية دبي.


وقالت الفنانة غادة :"أنا بيتوتية جدا، مبخرجش، هجيبه منين هو لازم يجي يخبط على الباب" وتابعت حديثها عن أهمية وجد شخص في حياتها وردت قائلة :" يمكن حواليا روتانا و أحفادي مش بحس بده اوي، لكن لما بسافر لوحي ببقى محتاجة حد اتكلم معاه، حد يسمعني، نخرج نروح نتعشى سوا".



الجدير بالذكر أن غادة عبد الرازق تشارك في مسلسل "سلطانة المعز" تدور أحداثه في إطار درامي شعبي، حيث تقوم سيدة تُدعى سلطانة وهي شخصية مؤثرة في شارع المعز وفي حياة أشقائها، بإدارة محلات كبدة ورثتها عن والدها الحاج جابر، ولكن سرعان ما تقع في الحب وتتغير حياتها، يشارك به عدد من أبرز نجوم الفن منهم غادة عبدالرازق، محمود عبدالمغني، محمد لطفي، ‏محمد ‏شاهين، ‏دينا، ‏محمود ‏البزاوي، ‏حسن ‏حسني، ‏مي ‏الغيطي، إنتصار، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير‎.

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