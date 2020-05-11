هل ينتقل كورونا عن طريق العين؟.. اعرف التفاصيل

المتداول والشائع في انتقال العدوى بفيروس كورونا هو عن طريق الرذاذ أو سعال مصاب بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ولكن أوضحت عدة دراسات أن فيروس كورونا ينتقل أيضًا عن طريق العين.





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- باحثون من جامعتي جونز هوبكنز وهونج كونج: "يتسلل فيروس كورونا إلى العيون"

أوضح باحثون من كلية الصحة العامة بجامعة هونج كونج أن كوفيد 19 تصل نسبة العدوى به إلى العيون والمجاري الهوائية أكثر 100 مرة عن فيروس سارس، مؤكدين أن العيون تعتبر منفذ هام لكوفيد 19 إلى جسم الإنسان كما أضافو أن سلالة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الآن تعد أكثر عدوى بنسبة تصل إلى 100 مرة أكثر من المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة بالإضافة إلى إنفلونزا الطيور وذلك في خلال منفذين للوجه قام خبراء الصحة العامة بإختبارها،حسب ماذكره تقرير صحيفة south china post.





وفي نفس السياق أثبت باحثون بكلية الطب بجامعة جونز هوبكنز أن العيون تنتج ما يُعرف بإسم " بوابة" الخلايا داخل الجسم وهي مستقبلات ACE-2 وبالفعل تم إيجادها في الجهاز التنفسي والرئتين مما يجعل العيون منفذ هام وهدف للفيروس وفي حالة وجود رذاذ او سعال لمصاب بكوفيد 19 على سطح العين يجعلها عُرضة للعدوى حيث يتسلل إلى الخلايا فيها كما أكد بعض العلماء أن كوفيد 19 لا يقتصر العدوى منه على العين فقط بل عن طريق الدموع أيضًا تنتشر العدوى، حسب ما ذكرته صحيفة " ديلي ميل " البريطانية.





- الخلايا المبطنة لسطح العين أكثر عُرضة بكثير للعدوى بكورونا من فيروس سارس:

حيث أوضحت الإختبارات في المعامل ان نسبة إنتشار كورونا في الخلايا المبطنة لسطح العين أي في المجاري التنفسة العلوية والملتحمة، كما أثبت أوائل الباحثين على مستوى العالم في هذا الأمر بقيادة الدكتور مايكل تشان شي واي في كلية الصحة العامة في جامعة هونج كونج أن نقطتي دخول الأنف والعين يمكن أن تحدث عدوى من خلالهما بكوفيد 19 كما قاموا بتقديم الأدلة على هذا وكانت نتائج الدراسة تم نشرها في العدد الأخير من مجلة The Lancet Respiratory Medicine.





- أهمية عدم لمس الأعين لعدم حدوث العدوى بكورونا:

وتقدم هذه الدراسات والأبحاث نصائح توعوية بضرورة عدم لمس الأعين مع غسل اليدين بانتظام منعًا للعدوى، وأوضحت الدكتورة آني نجوين أستاذ مساعد طب العيون السريري والمدير المساعد لزمالة جراحة القرنية والإنكسار في معهد جامعة كاليفورنيا الجنوبية للعيون أن سطح العين يوجد به آليات خاصة لحمايته ويشتمل على البروتينات المضادة للميكروبات والتشحيم الطبيعي مؤكدة أنه غير ضروري التنظيف الروتيني أو غسلهما بالماء لأنه من الممكن أن يزيل بعض الحواجز الواقية الطبيعية لسطح العين مما يعرضها لفرص أكثر للإصابة بعدوى كوفيد 19.