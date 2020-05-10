بسبب فيلم جديد .. ياسمين عبد العزيز تتخلى عن حبها

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عرضت منذ قليل الحلقة السابعة عشر من مسلسل "ونحب تاني ليه"، الذى تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، تتخلله بعض المشاهد الكوميدية.







وجاءت ضمن أحداث الحلقة السابعة عشر من "ونحب تاني ليه"، خناقة بين غالية التى تجسد شخصيتها الفنانة ياسمين عبد العزيز، ومراد الذى يلعب دوره الفنان كريم فهمى بسبب الغيرة، حيث خيرها بين عملها وبين علاقتهما.





وقررت غالية أن تختار عملها وتخسر مراد، بسبب تحكمها فيه وظنها أنه لا يثق فيها، وسافرت إلى مرسى علم مع طليقها عبد الله الذى يلعب دوره شريف منير ومع باقي فريق العمل.





يذكر أن مسلسل ونحب تاني ليه، يشارك فيه نجوم عديدة وهم ياسمين عبد العزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، تارا عماد، إسلام جمال، من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إنتاج شركة "سينرجي"، وإخراج مصطفى فكري.