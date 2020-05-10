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سامح الصريطي ينصح محمد علاء بالبعد عن زينة.. لهذا السبب

الأحد 10/مايو/2020 - 11:19 م
الصريطي
الصريطي
رشا عادل
بثت شاشة قناة "النهار دراما" الحلقة 18 مسلسل جمع سالم للنجمة زينة، نصح الفنان سامح الصريطي "فوزي حرب" والفنانة سلوى خطاب "ناهد" الفنان محمد علاء "شريف" بالبعد عن الفنانة زينة "مريم" لأن شقيقها يونس مسجل خطر وقام بعدة جرائم منها قتل السيدة العجوز كما أن مريم تتعاطى المخدرات، ولكن شريف رفض ذلك وتمسك بها.




مسلسل "جمع سالم"دور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول قضية التبني، ويشارك في بطولتها مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة زينة ودلال عبدالعزيز ومحمد علاء وملك قورة ومحمد شاهين وعادل عبدالرازق وسلوى خطاب.

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