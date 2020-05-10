إسلام إبراهيم يكشف سر نظارته وكواليس مسلسل 100 وش

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كشف الفنان إسلام إبراهيم كواليس دوره في شخصية " حمادة " في مسلسل " 100 وش " قائلاً " المخرجة كاملة أبو زكري تعاملت مع العمل وكأنه درامي وليس كوميدي وسمحت لنا ببعض الارتجال في سياق الشخصيات وغذا لم يكن الافيه مناسبه للشخصية كان يرفض ووضعت ذلك قاعدة لنا جميعاً في العمل.





وأكمل في مداخلة عبر تطبيق " زووم " عبر برنامج " القاهرة الان " المذاع على فضائية العربية الحدث الذ ي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي قائلاً " كاملة تسمح بالافيه إذا كان ينفع مع الشخصية مشيراً أن إفيه " إتفضل يامستر عمر كنت لسه هحمر برجر .. وأبلة ماجي ... " كان أهم الافيهات التي لاقت إعجباً منها وسمحت بإستخدامه في المشاهد وفكرة .





مشيراً أن مسلسل 100 وش يمثل اهمية مطلقة له خاصة أن المخرجة مبدعة في تاريخ العمل الدرامي وهذا أول عمل كوميدي لها مما جعل المسلسل يكسر الدنيا " وحول نظارته الشهيرة في الدور قال إبراهيم " إشترتيها صدفة من أحد المولات قبل المسلسل وقلت هتنفع وإخترتها وقت المسلسل وتقبلت المخرجة كاملة ابو زكري ده في المسلسل وكان لازم ألبس النظارتين فوق بعض للتنكر " .