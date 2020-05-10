Advertisements

إسلام إبراهيم يكشف سر نظارته وكواليس مسلسل 100 وش

الأحد 10/مايو/2020 - 11:27 م
بوابة الفجر
الفجر الفني


كشف الفنان إسلام إبراهيم كواليس دوره في شخصية " حمادة " في مسلسل " 100 وش " قائلاً " المخرجة كاملة أبو زكري تعاملت مع العمل وكأنه درامي وليس كوميدي وسمحت لنا ببعض الارتجال في سياق الشخصيات وغذا لم يكن الافيه مناسبه للشخصية كان يرفض ووضعت ذلك قاعدة لنا جميعاً في العمل.


وأكمل في مداخلة عبر تطبيق " زووم " عبر برنامج " القاهرة الان " المذاع على فضائية العربية الحدث الذ ي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي قائلاً " كاملة تسمح بالافيه إذا كان ينفع مع الشخصية مشيراً أن إفيه " إتفضل يامستر عمر كنت لسه هحمر برجر .. وأبلة ماجي ... " كان أهم الافيهات التي لاقت إعجباً منها وسمحت بإستخدامه في المشاهد وفكرة .


مشيراً أن مسلسل 100 وش يمثل اهمية مطلقة له خاصة أن المخرجة مبدعة في تاريخ العمل الدرامي وهذا أول عمل كوميدي لها مما جعل المسلسل يكسر الدنيا " وحول نظارته الشهيرة في الدور قال إبراهيم " إشترتيها صدفة من أحد المولات قبل المسلسل وقلت هتنفع وإخترتها وقت المسلسل وتقبلت المخرجة كاملة ابو زكري ده في المسلسل وكان لازم ألبس النظارتين فوق بعض للتنكر " .

أخبار تهمك

تعطيل العمل بأحد فروع بنك بلوم للاشتباه فى وجود حالة كورونا

منذ أقل من ساعتين

طلب إحاطة بشأن شبهة فساد بـ200 مليون جنيه في "القومي للاتصالات"

منذ حوالي 11 ساعة

تحذير هام من البنك الأهلي بشأن عمليات نصب على العملاء

منذ حوالي 9 ساعات

تحذير عاجل من "الأطباء": إصابات كورونا ترتفع بشكل جنوني.. والحظر الكامل ضروري

منذ حوالي 5 ساعات

علي جمعة يكشف مفاجأة عن موقع مناظرة سيدنا موسى والسحرة بمصر (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة المقدمة من وزارة القوى العاملة

منذ يومين

أحمد موسي يكشف كارثة تحدث في مستشفيات عزل مصابي كورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

النائب العام: شادي حبشي تسمم بالكحول ولا آثار للتعذيب

منذ ساعة

"المرور" تستلم رادار "الساهر" الجديد.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

"بمقابل 20 ألف دولار".. الماسونية تتصيد ثغرة كورونا لإقناع عرب بموانئ رومانيا للتخلي عن دينهم

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة: تسجيل 436 إصابة جديدة بالكورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

القاطرة الإفريقية يكسر صمته ويكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل.. السيسي يصدر تكليفات مهمة لوزير المالية بشأن التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

مجلس الوزراء يفجر مفاجأة بشأن وفيات كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

3 صفقات مدوية تنتظر الأهلي في الموسم الجديد

منذ ساعتين و 7 دقيقة

وائل الإبراشي: "كورونا" سيستمر لعدة أشهر وعلينا التعايش معه (فيديو)

منذ ساعة و 24 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:04 ص

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة المقدمة من وزارة القوى العاملة

وائل الإبراشي: "كورونا" سيستمر لعدة أشهر وعلينا التعايش معه (فيديو)

10:06 م

تحذير عاجل من "الأطباء": إصابات كورونا ترتفع بشكل جنوني.. والحظر الكامل ضروري

06:52 م

"المرور" تستلم رادار "الساهر" الجديد.. تعرف على التفاصيل

08:13 م

مجلس الوزراء يفجر مفاجأة بشأن وفيات كورونا

12:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟